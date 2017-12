Saúl: "Es una pena, hemos dado la cara"

5/12/2017 - 23:32

El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez ha asegurado este martes tras el empate (1-1) ante el Chelsea que es una "pena" la eliminación de su equipo de la Liga de Campeones, afirmando que todos los jugadores rojiblancos han dado "la cara" valorando, además, el "buen trabajo" de los colchoneros.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"Es una pena, el equipo ha trabajado bien y hemos dado la cara. Es una pena el gol que nos han marcado. A pesar de ello lo hemos intentado pero no ha podido ser. Nos toca pensar ya en el próximo partido que también es muy importante", declaró a Antena 3 tras el encuentro en Londres.

El ilicitano no quiso acordarse de los puntos perdidos ante el Qarabag, último de grupo. "No tenemos que culpar a nadie, hay que hacer autocrítica. Las cosas no salieron todo lo mejor que queríamos en esta fase de grupos", señaló.

El mediocentro, que anotó un insuficiente tanto en el partido, afirmó estar pensando ya en la Liga Europa. "Vamos a afrontar la Europa league con la mejor ilusión porque es una gran competición. En el plano personal, el gol no sirve para nada. Si se hubieran dado los resultados sí pero no ha sido así", concluyó.