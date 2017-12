Nike desvela involuntariamente el quinto Balón de Oro de Cristiano Ronaldo

Es "muy bueno", pero no mete un pu to gol ni con recomendación. Creo que lleva 2 en la liga. Eso, a parte de ser chupón, tener el pie torcido y un protestón. Una rémora para un equipo. Portugal ganó la copa de Europa, gracias a que no jugó Ronaldo y pudo hace juego de equipo, que es lo que es el "furgo".