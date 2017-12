Ziganda: "Desde que perdimos el segundo partido, nos la íbamos a jugar aquí"

6/12/2017 - 21:05

El entrenador del Athletic Club, José Ángel Ziganda, aseguró que ve a su equipo entero y con confianza para no fallar este jueves ante el Zorya, en una fase de clasificación de la Liga Europa "intensa y muy al límite" que, por la falta de resultados, podían prever que se iba a decidir en el último partido del Grupo J.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Solo tenemos que pensar en el partido de mañana. El partido del sábado nos acercó defensivamente a lo que debemos ser. Un grupo compacto y solidario. No sé si se dará mañana ese tipo de partido pero en cuanto a organización defensiva y concentración sería lo ideal para todos los partidos", indicó en la rueda de prensa previa, hablando del empate (0-0) del sábado ante el Real Madrid.

Al técnico vasco le siguen persiguiendo las preguntas sobre la eliminación en Copa del Rey ante el Formentera, pero el 'Kuko' insistió en pasar página y elogió el nivel mostrado en liga a pesar de no sacar los puntos. "Podemos jugar bien o mal pero defensivamente debemos ser un equipo muy sólido y no nos interesan partidos abiertos ni correcalles", afirmó.

"Lo que pasó en la Copa va a ser difícil de olvidar, pero ahora estamos en otra competición y tenemos la ilusión de pasar. Desde que perdimos el segundo partido sabíamos que nos la íbamos a tener que jugar aquí en el último", añadió sobre el duelo de ida ante los ucranianos.

"Le veo al equipo y me identifico yo también con ellos como se ve en el campo. Con muchas ganas, intentado hacer cosas. No podemos estar contentos porque no han salido los resultados, pero no veo al equipo rendido y que no pelea", insistió.

El técnico de los 'leones' valoró a su rival, un Zorya que ya sorprendió en San Mamés. "Es un equipo que está siempre organizado defensivamente detrás de la pelota y salen a la contra, aprovechan la velocidad de los puntas, pero imagino que mañana estarán más arriba y se soltarán", comentó.

"Llevamos una fase de grupos muy intensa, muy al límite. Ya hemos visto los últimos partidos cómo se han desarrollado, cómo hemos ganado en casa dándolo todo y ahora nos toca el último. Si te eliminan es duro sea como sea, pero venimos con mentalidad de pasar", finalizó.