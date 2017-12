Marcucci: "Contento por la clasificación" pero desea "analizar el partido"

Maribor (Eslovenia), 6 dic (EFE).- El entrenador asistente del Sevilla, el argentino Ernesto Marcucci, manifestó esta noche tras el empate (1-1) de su equipo en el campo del Maribor esloveno que es "contento con la clasificación" para los octavos de final de la 'Champions' aunque desea "analizar en profundidad el partido".

Marcucci admitió en la sala de prensa del estadio Ljudski que "el primer tiempo no ha sido brillante" porque "las circunstancias del partido hicieron que el equipo no encontrase ocasiones de gol", pero no quiso calificar el encuentro de "flojo" ni cree que haya que "hacer una lectura pesimista" del juego del Sevilla.

El técnico, que informó de que Eduardo Berizzo "manda sus felicitaciones a todo el plantel", no ha mostrado preferencias por ningún rival para octavos "porque a estas alturas, cualquier será un escollo complicado de pasar".

Marcucci indicó que "la satisfacción es que en febrero estará" el Sevilla "en una etapa definitoria de una competición hermosa", puesto que "era un objetivo de base estar en los octavos", pero advirtió que "a partir del sorteo, se puede empezar a soñar".

Para el preparador sevillista "la alternancia de resultados manifiesta lo complicada que es la fase de grupos de esta competencia", pues recordó que "hoy había tres competidores con opciones de pasar y eso habla de una paridad absoluta" e incluso el Maribor, el colista "tiene muchos jugadores de calidad y a lo mejor merecía algo más".

Ernesto Marcucci destacó el trabajo del brasileño Paulo Henrique Ganso, goleador esta noche, que juega poco "porque tiene compañeros que son tan buenos como él pero hay que rescatar su voluntad", ya que se trata de "un grandísimo jugador y no es casualidad que aproveche cada minuto que le toca jugar porque entrena sin bajar nunca los brazos. Da orgullo entrenarlo".

El técnico sevillista quiso "agradecer a la gente que acompañó al Sevilla en toda la fase de grupos", pues cree que "sin esa gente que alienta en cada partido, en casa y fuera, este club no sería tan grande".

Marcucci también indicó que el sábado "hay que cambiar el chip" porque el Sevilla visita "un estadio tremendamente difícil", el del Real Madrid, donde encontrará a "un rival que querrá despegarse de un equipo que tiene sus mismos puntos. Desde esta noche, toda la energía está en ese partido".