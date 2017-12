Zidane: "Me imagino al equipo muy bien en febrero"

6/12/2017 - 23:48

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró satisfecho por la victoria de este miércoles en la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund alemán e insistió en que cualquier rival será "difícil" en los octavos de final, aunque se imagina a su equipo "muy bien" en el mes de febrero.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"Me imagino al equipo muy bien en febrero. Vamos a tener días muy bonitos, después las vacaciones y un parón que siempre necesita el equipo. Veremos qué nos toca en el sorteo, pero será uno difícil. Me da igual el rival, el que nos toque será complicado", indicó Zidane en rueda de prensa tras la victoria ante el Dortmund.

El francés insistió en que "no" piensa en el sorteo porque "hay partido de Liga el sábado" y sobre uno de sus posibles rivales, el PSG, remarcó que "ha hecho hasta ahora grandes cosas". "Ha jugado muy bien, ha marcado muchos goles y es un gran equipo, pero quiero disfrutar de la victoria de esta noche", zanjó.

"Todavía estamos muy lejos de poder conseguirlo y no lo pienso", prosiguió preguntado por la posibilidad de un tercer título. "Clasificarse para octavos era lo más importante y acabar ganando en casa era también muy importante. Ahora vamos a centrarnos en la Liga y luego en el Mundial, ya tendremos tiempo de pensar en la Champions", recalcó.

Sobre la victoria ante el Dortmund, celebró el cómo se había conseguido. "Mejor meter tres. Empezamos muy bien, los 25 primeros minutos metimos dos goles y luego pasamos dificultades con la lesión de Rafa (Varane). La última media hora también fue muy buena con Lucas (Vázquez) en su sitio y dos líneas de cuatro. La entrada de Dani (Ceballos) y Marcos (Llorente) ha sido importante", analizó, dejando claro que estaba "contento" con el andaluz, que había dado "equilibrio" junto al canterano.

"Se ha hecho daño y mañana se hará la resonancia, nos dijo que no va a ser mucho, vamos a ver", lamentó sobre la lesión de Varane. "No va a estar el sábado, seguro, y Jesús (Vallejo), veremos, creo que no tiene mucho, pero hay que verlo. Vamos a encontrar una solución para superarlo y meter un equipo el sábado", apuntó en relación a las bajas que tiene en defensa.

"Veremos, ya lo hizo, no con el primer equipo, ya sabe", señaló ante la opción de una defensa de tres con Marcos Llorente. "No estoy preocupado, lo que tengo que hacer es buscar es la solución y meter un equipo competitivo", sentenció Zidane, que eludió de nuevo hablar de fichajes invernales y de la posible llegada de Kepa Arrizabalaga. "Tengo dos porteros y siempre voy a decir lo mismo estoy contento con ellos. A Keylor le vi bien, como a todos", aseveró.