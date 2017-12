Diego Perotti amplía contrato hasta 2021 con la Roma

7/12/2017 - 13:24

El futbolista argentino Diego Perotti seguirá vinculado a la Roma hasta 2021, después de ampliar su contrato por dos temporadas en un club donde el argentino ha vivido "muchos de los mejores momentos" de su trayectoria profesional.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Desde el primer partido me he sentido como si estuviera en casa. He disfrutado muchos de los mejores momentos de mi carrera y espero seguir viviendo muchos más. Estoy realmente contento", señaló Perotti tras anunciarse su renovación.

Esta renovación responde a un mejor rendimiento del atacante argentino en este 2017, siendo el autor del gol decisivo ante el Qarabag que aseguró la presencia de los italianos en la Liga de Campeones. Además, su gran nivel tampoco pasó desapercibida en la selección argentina, que le convocó siete años después.

El director deportivo de la Roma, Monchi, se alegró de seguir contando con un futbolista con pasado también en Nervión. "El vínculo que tengo con Diego (Perotti) es especial. Tuve la fortuna de observar sus primeros pasos en el fútbol europeo en persona con el Sevilla y ahora tengo el placer de ayudarle a que se establezca como un jugador de valor en un gran club como la Roma", confesó.

El ex de Deportivo Moron, Sevilla, Boca Juniors y Genoa seguirá vistiendo la camiseta de la Roma hasta junio de 2021 y conformando el tridente ofensivo de la Roma junto a El Shaarawy y Edin Dzeko, autores de 22 goles en este primer tramo de la temporada.