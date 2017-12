Djené: "En el Getafe somos como una familia y esa es nuestra fuerza"

Getafe (Madrid), 7 dic (EFE).- Djené Dakonam, defensa togolés del Getafe, declaró que la fuerza del conjunto azulón reside en que son "como una familia" y aseguró que para ellos "todos los partidos son finales", pero si siguen "como ahora" lograrán la salvación.

Djené cumple su primera temporada en el Getafe. En el equipo madrileño se ha reencontrado con José Bordalás, con el que ya coincidió en el Alcorcón en la temporada 2014/2015, en la que disputó 24 partidos y marcó un gol.

"Bordalás me conoce muy bien de Alcorcón. El trabajo que hice le gustó y cuando estuve en Bélgica me llamó, hablamos y es como un padre para mí. Es un entrenador que me gusta mucho, trabaja con la calidad de jugadores, trabaja con intensidad, fuerza y quiere que demos todo", dijo Djené.

El futbolista togolés está "contento y feliz de jugar en la mejor Liga del mundo" y ha hecho "realidad el sueño" de jugar en España.

"Quiero trabajar y dar todo para escribir una página en el libro de la Liga", confesó Djené, titular indiscutible en el centro de la zaga getafense.

"Nuestro primeros partidos no son como los de ahora porque vamos creciendo. Estamos haciendo una buena primera vuelta de campeonato. Si estamos como ahora, como un grupo, una familia, creo que salvaremos la categoría", apuntó Djené, en un vídeo difundido por la Liga.

"Para ello hay que competir con humildad, pelear, trabajar y nada más. Todos los partidos son finales para nosotros. El Getafe no es un equipo grande, pero somos un buen grupo. Somos como una familia y esa es nuestra fuerza. Como grupo podemos hacer muchas cosas", concluyó.

Djené Dakonam, que firmó el pasado verano un contrato con el Getafe hasta 2021, amplió recientemente su vinculación con el club madrileño dos temporadas más, hasta 2023.