Cristiano Ronaldo iguala a Messi con el quinto 'Balón de Oro'

7/12/2017 - 23:29

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo fue galardonado este jueves con el 'Balón de Oro', premio que entrega la revista 'France Football', considerado como el título más prestigioso a individual, en un acto celebrado en París, con la Torre Eiffel de fondo, que confirma el gran año del futbolista portugués.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Ronaldo, dueño de cinco entorchados, iguala a Lionel Messi, del FC Barcelona, siendo ambos los dos jugadores con más 'Balones de Oro'. El de Madeira ganó el primero en 2008, el segundo en 2013 -tras los años de hegemonía del argentino- y los tres siguientes en los años 2014, 2016 y que que recogió este jueves en la capital francesa.

El internacional de Madeira, indiscutible en el esquema de los merengues, ha conquistado cuatro títulos esta temporada con su club -Liga, Champions, Supercopa de Europa y Supercopa de España- y podría conseguir un quinto si los blancos levantan el Mundial de Clubes que jugarán próximamente en Abu Dhabi.

Cristiano Ronaldo se alzó con el 'Balón de Oro' 2017 por delante del argentino Lionel Messi, 'Balón de Plata', y de Neymar Junior, 'Balón de Bronce', cuyos votos fueron compartidos entre el Barça y el París Saint-Germain, su equipo desde el pasado verano. El brasileño, además, asciende dos posiciones tras su quinto puesto de hace un año.

Este triunfo permite igualar al portugués, de 32 años, con su gran rival coetáneo, cuya pelea parecía desigual y muy decantada en favor del de Rosario. En 2012, Messi acumulaba cuatro Balones de Oro por uno solo de Ronaldo. Sin embargo, el luso ha logrado equilibrar esta clasificación dejándola en empate solo cinco temporadas después. El balance ha sido de 4-1 a su favor.

La igualdad a nivel de título no se queda solo ahí, pues Cristiano y Messi poseen las mismas Botas de Oro (4), ambos tienen dos ediciones del extinto FIFA World Player, y también han levantado las mismas 'Champions', un total de cuatro cada uno. Sin embargo hay dos datos que diferencian tan insignes figuras en el mundo del fútbol: el premio The Best y las Ligas ganadas.

En el primer apartado vence Ronaldo (2-0), mientras que en el segundo le toca ganar a Messi. El ariete barcelonista ha levantado ocho Ligas en su carrera, mientras que el portugués solo ha ganado dos con el Real Madrid, aunque también cuente con tres Premier League de su etapa en el Manchester United (2007, 2008 y 2009).

"VIVO UN MOMENTO FANTÁSTICO EN MI CARRERA"

El de Madeira, que recogió el premio acompañado de su madre, Dolores Aveiro, y su hijo mayor, Cristiano Junior, se mostró "muy agradecido" a todos los que le votaron. "Estoy muy feliz, muy contento. Es increíble poder vivir esta experiencia. No me lo esperaba", reconoció Cristiano tras recoger el premio en el corazón de la Torre Eiffel.

En el momento de la entrega, 'France Football' decidió ubicar a Cristiano en el segundo nivel de la torre y la cámara se fue acercando hasta definir al portugués como ganador. "Llevo mucho tiempo esperando esto. El año pasado hicimos una temporada estupenda: ganamos Champions, ganamos la Liga y a nivel personal fue pichichi de la Champions", explicó.

"Espero jugar al máximo nivel durante algunos años más y espero que la batalla (con Messi) continúe de alguna forma. Entonces veremos quién es el mejor. Las cosas pasan por una razón, me siento bien, así que al final de año veremos lo que ganamos a nivel colectivo. Y por Neymar tiene mucho talento. Por algo es tercero. Estoy seguro de que en el futuro tendrá la oportunidad de ganar", añadió Cristiano antes de asegurar que "no existe" el próximo Ronaldo. "Cada jugador tiene su propio estilo", agregó.

"Los trofeos colectivos ayudan a ganar este Balón de Oro. Hay que dar las gracias a mis compañeros, a Zidane y también a toda la selección portuguesa. Y a todos los compañeros que me han ayudado a estar hoy aquí", sentenció Ronaldo, que estuvo acompañado por hasta cinco exjugadores del Real Madrid: Raúl González, Roberto Carlos, Ronaldo Nazairo, Cannavaro y Kaká, además del seleccionador 'tuga' Fernando Santos.

FLORENTINO: "RONALDO ES EL HEREDERO DE DI STÉFANO"

Por su parte, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se mostró "muy contento" de apoyar en este acto a su jugadores. "Este Balón de Oro es un honor para todos. Es un reconocimiento para el mejor del mundo. No sólo es el mejor jugador, sino que también representa todos los valores que tiene el Madrid: trabajo, esfuerzo y solidaridad", dijo Florentino en un fluido francés.

"Para mí es el jugador más completo desde Alfredo di Stéfano, es su heredero. Después de él vendrá una etapa nueva en el Real Madrid. Todo el mundo lo conoce, hemos nacido con la obligación de ganar. Y por ello tenemos muchos Balones de Oro, muchas Champions... creo que tenemos nueve jugadores con Balón y entre los nueve han ganado 16 Balones de Oro. Queremos continuar con esta bonita historia", sentenció el presidente.

Además, todos sus excompañeros presentes en la capital francesa tuvieron palabras para alabar su fútbol, sus títulos y su hambre para hacerse "merecedor" del 'Balón de Oro'. El premio más prestigioso en el mundo del fútbol, a nivel individual, fue otorgado en esta ocasión con los votos de periodistas de 176 países distintos.

--CLASIFICACIÓN FINAL.

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

2. Lionel Messi (FC Barcelona).

3. Neymar Junior (PSG).

4. Gianluigi Buffon (Juventus).

5. Luka Modric (Real Madrid).

6. SERGIO RAMOS (Real Madrid).

7. Kylian Mbappé (PSG).

8. N'Golo Kanté (Chelsea).

9. Robert Lewandowski (Bayern Múnich).

10. Harry Kane (Tottenham).

..//..

12. FRANCISO ALARCÓN 'ISCO' (Real Madrid).

20. DAVID DE GEA (Manchester United).