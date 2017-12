Eusebio: "El Zenit ha sido merecedor del primer puesto"

7/12/2017 - 23:40

El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, lamentó la derrota de su equipo ante el Zenit (1-3) en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa y destacó que el cuadro ruso tuvo "mucha efectividad", además de ser merecedor del primer puesto del grupo.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Queríamos ganar este partido, pero no ha podido ser. Hemos hecho todo para conseguirlo, tuvimos muchas ocasiones, pero no concretamos. Sin embargo, el rival ha estado más acertado y se han hecho merecedores del primer puesto, sobre todo por su eficacia. A través de nuestras ocasiones los tuvimos controlados, pero no las concretamos y perdimos el partido", destacó Eusebio en declaraciones a beIN Sports.

"Ellos han tenido sus tres ocasiones y las han concretado. Han tenido mucha efectividad. Igual que allí, el mínimo error te cuesta caro y perdimos. Hoy ha sido una película parecida. Teníamos muchas ganas de darle una victoria a nuestra afición, pero no ha podido ser. Tenemos que recuperarnos y recuperar la senda de la victoria", dijo el técnico 'txuri urdin'.

Además, preguntado por Carlos Vela, que no pudo despedirse de la competición europea antes de dejar el club este mes de enero, Eusebio dijo que las "circunstancias no se han dado". "Quería un jugador como Juanmi y luego hubo dos lesiones y no ha podido ser. Aún quedan dos partidos por delante hasta que se vaya", finalizó.