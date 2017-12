Zidane hace un llamamiento a la afición del Real Madrid: "La necesitamos en los dos próximos partidos"

El técnico advierte sobre la dureza del duelo ante el Sevilla

Elogia a Cristiano tras su Balón de Oro: "Los datos hablan por él"

Imagen: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que necesitan que su "afición de verdad", la que siempre ha estado animando, les apoye tanto en el partido de este sábado ante el Sevilla como en el siguiente duelo de LaLiga Santander, el Clásico del día 23 ante el FC Barcelona, para tratar de terminar el año de una manera "fantástica" en la competición doméstica.

"Quiero mandar un mensaje a nuestra afición de verdad, los que siempre han estado detrás del club: los necesitamos, queremos a la gente con nosotros. Los que quieren mucho a sus jugadores y al club no se olvidan de lo que han hecho. Queremos que animen a su equipo hasta minuto 90, vamos a ganar seguro de esta manera. Hoy es un día para nosotros de decir a la gente que queremos que esté con su equipo hasta el final", declaró en la rueda de prensa previa.

Así, apeló a que la gente apoye en los dos últimos partidos de 2017 en el Bernabéu. "Vamos a tener dos muy buenos partidos y necesitamos a la gente como siempre o más. Eso nos va a ayudar seguro a jugar bien y estar concentrados", afirmó.

En este sentido, recalcó que su marcha en LaLiga, a ocho puntos del líder Barça, no se debe a una falta de intensidad. "Relajación seguro que no. Sabemos la dificultad de LaLiga. No es fácil para los jugadores jugar siempre bien, el interés que tienen de estar bien es total, no es mentalidad. No es una cuestión de querer o no", expresó.

"Podríamos haberlo hecho mejor en este inicio de temporada, pero estamos a mitad de camino. Creo que nuestros primeros seis meses están bien, podíamos haberlo hecho mejor en LaLiga, pero podemos acabar este año de una forma fantástica", añadió.

Ahora, se enfrentarán a un Sevilla en un buen estado de forma. "Es un equipo de Champions que el año pasado hizo una gran temporada. Va a ser difícil porque es un buen equipo, que está bien en la tabla y está jugando bien", indicó, antes de mandar ánimo al entrenador Eduardo Berizzo tras su operación por cáncer de próstata. "Le mandamos un fuerte abrazo, porque mañana no va a poder estar con nosotros. Le mando de parte de todo el club un abrazo", señaló.

Elogios a Cristiano

Por otra parte, Zidane no dudó en afirmar que Cristiano Ronaldo, que el jueves recibió su quinto Balón de Oro, es el mejor jugador de la historia. "Sí. Lo que está haciendo él ninguno lo ha hecho. Son los datos los que hablan por él. Son impresionantes. Pienso que sí", dijo, antes de bromear con si era mejor él como jugador o el portugués. "Mucho mejor Cristiano, con diferencia. Pero he hecho una buena carrera también", expuso entre risas.

"Siempre es el mismo debate, que no está feliz... Es lo que quiere meter la gente para molestar a Cristiano y al Real Madrid. Está feliz, está en el mejor club del mundo, no hay debate y lo dijo claramente ayer", afirmó. "Se han dicho muchas cosas de Cristiano. Lo que está haciendo en el campo cada día es fenomenal. Puede venir un jugador, quedarse 20 años, y no va a hacer lo que hizo Cristiano. Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo hasta que se retire aquí", continuó.

Por otra parte, Zidane calificó de "injusta" la sanción de Dani Carvajal, que no podrá disputar la ida de octavos de la Liga de Campeones por forzar supuestamente una tarjeta amarilla en el duelo contra el APOEL en la quinta jornada de la fase de grupos. "Es indemostrable, no lo ha hecho con ninguna intención. Vamos a recurrir, y a lo mejor le quitan el partido. No sería justo para nosotros. No era la intención de Dani hacer eso", apuntó. "Si tú miras el partido, mira la reacción que tengo cuando él hace eso; yo estoy sorprendido. Es injusto", añadió.

Además, el preparador marsellés anunció que podrá contar ante el Sevilla con Jesús Vallejo, pero no con Raphael Varane. "Es el primero que quiere seguir jugando y no tener molestias; lo positivo es que no es nada grave. Todavía es joven, las molestias no le dejan jugar más de cuatro partidos seguidos, pero podemos ayudarle a hacer un trabajo de prevención. Jugando cada tres días algo le pasa, y él es consciente de ello. Hay que cambiar algo en su forma de entrenar", manifestó.

Por último, el galés Gareth Bale, espera que esté disponible para el estreno en el Mundial de Clubes. "Ha hecho una parte -del entrenamiento- solo con nosotros. No va a estar mañana. Va a viajar con nosotros al Mundialito y a ver si está para el primer partido", concluyó.