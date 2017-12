El Real Madrid recurre la sanción de Carvajal y Zidane defiende su inocencia

Madrid, 8 dic (EFE).- El Real Madrid va a presentar un recurso contra la sanción de dos partidos impuesta por UEFA a Dani Carvajal, al interpretar que forzó la amarilla con la que cumplía ciclo de amonestaciones, en los últimos minutos del partido en Nicosia ante el Apoel retrasando un saque de banda.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, expresó el desacuerdo del club madridista con la sanción de UEFA a Carvajal y avanzó que presentarán un recurso para que su jugador pueda disputar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y ya haya cumplido la sanción por acumulación de tarjetas en la última jornada de la fase de grupos ante el Borussia Dortmund.

"Es indemostrable, porque además creo que no lo hizo con ninguna intención", defendió nuevamente Zidane. "Lo que queremos es recurrir y espero que, a lo mejor, le quiten un partido porque no sería justo para nosotros. En su día ya dije que no había intención de Dani en hacer eso y ahora vamos a ver lo que va a pasar", añadió.

Zidane pidió a la UEFA que revise el vídeo del partido y vea su reacción cuando Carvajal fue amonestado. "Para mí no fuerza la amarilla claramente, luego hay gente que puede pensar que sí. Para aclarar exactamente lo que digo, si se mira el partido y se ve la reacción que tengo cuando él hace eso, pregunto ¿qué pasa?. Yo estoy sorprendido y él también porque no lo hace para perder tiempo. Hay que preguntarle a él. Yo pienso que es injusto".