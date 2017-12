Bordalás: "No podemos relajarnos ni nos puede despistar nada"

Getafe (Madrid), 8 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, elogió el "magnifico trabajo" de su próximo rival, el Eibar, calificó de "importante" el duelo contra el conjunto vasco y declaró que no deben relajarse ni "despistarse nada" para sumar tres puntos que le permitirían acercarse a puestos europeos.

El Getafe, octavo con 19 puntos, está a solo dos del sexto, el Villarreal, que tiene 21 y está en posición europea.

"No pensamos en la clasificación ni en Europa. Solo pensamos única y exclusivamente en el partido del Eibar. Tenemos un rival enfrente en un gran momento y sabemos que hay que hacer un buen partido para superarlo", declaró Bordalás.

"No podemos relajarnos ni nos puede despistar absolutamente nada", confesó el técnico azulón, que elogió a su rival de esta jornada.

"El Eibar está haciendo un magnifico trabajo y será un partido complicado. Está con un estado anímico bueno porque viene de dos victorias consecutivas. Tuvo un comienzo irregular, no malo, porque al final lo que cuenta es como acabas, y ahora han recuperado sensaciones. Va a ser un partido muy difícil y nosotros debemos dar un buen nivel para ganar", apuntó.

Preguntado por el buen momento de su equipo y las perspectivas de futuro, Bordalás fue claro.

"Nunca hablo más allá del partido inmediato. No suelo cometer ese error. Hablamos del Eibar. Es el partido más importante y todos sabemos que como no juguemos a un gran nivel no ganaremos", comentó.

La pasada jornada, el Getafe ganó al Valencia, que permanecía invicto. Dani Parejo, capitán del conjunto valenciano, declaró después del partido que el césped estaba en malas condiciones y que pudo influir en el resultado del encuentro.

"No pasa nada con el césped. No hay que exagerar. Muchos jugadores han pasado por aquí y todos lo han comentado. En esta época el campo del Getafe no suele estar en sus mejores condiciones", concluyó.