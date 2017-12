La UEFA sentencia al Milan: podría quedar expulsado de Europa el próximo curso

El organismo no se cree el plan e viabilidad del equipo italiano

El Milan debe pagar más de 300 'kilos' antes de octubre de 2018

La entidad milanesa busca un nuevo comprador para evitar el desastre

Imagen: Reuters.

La situación del Milan no mejora en lo institucional. Con un reciente cambio de entrenador (Montella dejó paso a Gattuso), los italianos se enfrentan a un serio problema debido a la sospecha de la UEFA acerca de sus propietarios chinos y sus planes de sostenibilidad. El tiempo se le acaba a la entidad rossonera y su destino en Europa parece cada vez más sentenciado.

Cuenta Marca que la UEFA no acepta las propuestas del Milan y su propietario, Li Yonghong, para asegurar el futuro del club en lo económico. A la llegada del nuevo dueño del equipo, la inversión hizo aumentar las pérdidas hasta niveles superiores permitidos por el Fair Play financiero (30 millones en tres años), por lo que el Milan se vio obligado a presentar un plan de contingencia.

La respuesta de la UEFA es clara: no convencen los ingresos extra que la entidad proyecta en sus planes, ya que los atribuye a clasificaciones supuestas. El resumen, que no hay garantías de superación de los problemas a largo plazo.

Para hacerse con el Milan, su inversor chino pidió un préstamo de 303 millones de euros, cantidad que debe ser devuelta en octubre de 2018 junto a unos 50 millones extra en concepto de intereses. En el caso de nuevos propietarios, UEFA concede una moratoria, pero ésta tiene que estar avalada por un plan que el organismo no ha aceptado.

De esta forma, las dudas sobre la capacidad de Li Yonghong (cuestionado por el The New York Times, que abrió la puerta a que su riqueza no fuese tal y pudiera estar en medio de una estafa) aumentan a medida que se vislumbra un futuro nada claro para el Milan.

Así, el panorama es desalentador para los milaneses, que pueden quedar expulsados de las competiciones europeas el próximo curso, al margen de una posible serie de multas. El Milan solo tiene una posibilidad: que la UEFA 'perdone' esta infracción, algo que sucedió con Inter y Roma pero en épocas de una mayor laxitud.

Casi a contrarreloj, el Milan busca un nuevo comprador que asuma la totalidad de la deuda. Suena Berlusconi, en lo que sería la recompra del club por parte del expresidente italiano. Todo por evitar lo que sería una catástrofe para el campeón de siete Champions.