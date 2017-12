Cristiano Ronaldo y su pulla al público del Bernabéu: "Me incomoda la amnesia que muestra la afición del Real Madrid"

Cristiano Ronaldo, ganador del Balón de Oro 2017. Imagen: EFE

El flamante ganador de su quinto Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, siempre ha tenido una relación de amor-odio con el público del Santiago Bernabéu. El portugués disputa su novena temporada de blanco y desde hace años es el máximo goleador en la historia del Real madrid.

Pero todo esto no le libra de los pitos de su afición, algo que nunca entenderá. En una entrevista concedida a France Football, Cristiano Ronaldo vuelve a lanzar un aviso a sus aficionados.



"El fútbol está hecho de ciclos. Cuando las cosas no van bien, los aficionados nos tienen que ayudar. Ganamos tres Champions League en cuatro años, algo que no es fácil. En ocasiones las cosas no marchan tan bien. El balón va al poste y no dentro, o el portero rival tiene una gran actuación. Pido que la gente tenga más confianza", comentó el portugués.

"Me incomoda la amnesia que muestran", confesó Ronaldo. En estos momentos el delantero portugués lleva anotados dos goles en catorce partidos ligueros. Todo lo contrario que en Champions, donde ha marcado en todos los encuentros de la fase de grupos, siendo el primer jugador que lo logra.