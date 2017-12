Mourinho 'ataca' a Guardiola por su apoyo a los independentistas encarcelados

Este domingo se juega el derbi de Mánchester entre el United y el City en el que será el mejor partido del mundo en estos momentos. Los de Mourinho necesitan la victoria para no descolgarse del liderato de los de Guardiola.



En la previa al derbi de este domingo, Jose Mourinho, entrenador del Manchester United, se mostrado muy crítico con el lazo amarillo que utiliza Pep Guardiola, técnico del Manchester City, en apoyo a los independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn y el presidente de la Asamblea Nacional Jordi Sánchez y de Òmnium Jordi Cuixart.

"Si las reglas nos permiten hacer eso, él es un ciudadano libre para hacerlo. Mi duda es si las reglas permiten algún mensaje político en el campo. Esa es mi duda", ha apuntado Jose Mourinho.

"Conozco a Pep desde hace muchos años. Creo que sé lo que siente Pep sobre su país. Pero llevarlo este tema al fútbol... no sé las reglas son como son", añadió Mourinho, para remarcar que "creo que no me lo permitirían, eso es lo que creo", expresó.

"Creo que nuestra ideología política y nuestras creencias políticas es algo que tenemos derecho a tener. Somos ciudadanos normales como todos los demás en nuestros países", insistió el portugués.