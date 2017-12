Setién: "Tengo muchísimas cosas que aprender de Simeone"

Sevilla, 9 dic (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, afirmó que tiene "muchísimas cosas que aprender de Simeone", técnico del Atlético de Madrid al que se enfrenta este domingo y al que censuró recientemente por la forma de juego de sus equipos, aunque no sabe si el argentino "tiene cosas que aprender" de él.

Setién resaltó este sábado en rueda de prensa su "admiración" por Diego Pablo Simeone, porque "ha convertido a un club lleno de dudas para ponerlo un nivel espectacular", y aseguró que "tiene un mérito extraordinario", si bien él entiende "el fútbol de otra manera" y considera que "está equivocado el que piensa" que lo critica.

El cántabro confirmó que el centrocampista Javi García "es baja para mañana" porque "no ha entrenado durante la semana", pero, por el contrario, el también mediocampista Fabián Ruiz "está en disposición de ir convocado", mientras que "siguen convalecientes" el delantero paraguayo Tonny Sanabria y los extremos Francis Guerrero y el costarricense Joel Campbell.

El preparador verdiblanco admitió que el Betis jugó ante Las Palmas "el peor partido" desde que comenzó la Liga, debido a que no tuvo "tiempo suficiente para preparar" el choque, aunque "eso no es una excusa", lo que precisó que "confundió a los jugadores y dio la sensación de que la actitud no fue buena".

Sin embargo, y pese a la mala racha de su equipo, el técnico santanderino recordó que ha "venido para tres años" porque tiene en sus manos "el proyecto que" le "hubiera gustado desarrollar en otros equipos" y está convencido de que "las ganas de los jugadores de sacar esto adelante" le hace "no perder la fe".

Setién no teme por su destitución porque el "club funciona perfectamente" y su "relación es fluida" con el presidente, Ángel Haro, y con el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, por lo que no desea "cobrar e" irse "para casa", pues cuando llega "a un sitio", piensa que "es para toda la vida".

Así, insistió en su "idea de jugar bien al fútbol para darle resultados a la gente y que se sienta identificada con su equipo", y reiteró que es "innegociable" su "manera de entender el juego", que "es algo que nada tiene que ver con el sistema".

"Siento el fútbol y no renunciaré a esa manera de entenderlo. Hay equipos que criticamos si se meten atrás y le meten un gol en el último minuto. Es una manera de entender el juego y la vida. En Las Palmas, por hacer lo que no sentimos dimos una imagen calamitosa. No voy a cambiar por cuatro tropiezos", recalcó.

Por ello, subrayó que frente al Atlético sus jugadores "saldrán a muerte y a dejarse la vida", para lo que desea a "futbolistas que sientan lo que hacen", porque "cuando están cómodos, dan lo mejor de sí mismos".

"Lo hecho, ahí está", aseveró el técnico bético, que ahora desea "cambiar esta situación" si le "dan margen para que este club crezca de verdad".

"Hay que creer, porque dudar es muy fácil. Si lo superamos, seremos más fuertes, pero todos tenemos que estar unidos. Hay que creer en algo, las cosas no se construyen rápidamente porque acertar en todo es muy difícil. Al final dependemos de chavales que no son robots, que salen al campo con una tensión que les supera", dijo.