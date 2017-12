Valverde: "Estoy contento y feliz, aunque no se me note"

Sant Joan Despí (Barcelona), 9 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este sábado estar satisfecho con el juego de su equipo, aunque a veces, por su carácter tímido y reservado, parezca que no esté del todo contento de cómo le están saliendo las cosas en su nueva etapa como técnico del conjunto azulgrana.

"Claro que me gusta cómo juega mi equipo. Pero los entrenadores siempre pensamos que debemos estar mejorando incluso cuando las cosas van bien. Hasta ahora, el equipo está respondiendo, sí que estoy contento y feliz, aunque no se me note", ha afirmado en rueda de prensa.

En este sentido, Valverde prefiere aparcar el debate sobre el estilo y sobre si este Barça divierte o no con su fútbol: "A mí lo que me hace feliz es ver cómo el equipo va superando las dificultades".

Líder invicto en LaLiga Santander y la Liga de Campeones, los azulgranas tendrán este domingo otro test para reafirmar su madurez como equipo en El Madrigal, ante un rival que pelea por asomarse a los puestos de 'Champions' de la clasificación.

Valverde se ha deshecho en elogios hacia el conjunto castellonense. "El Villarreal tiene buenos jugadores y está haciendo un buen fútbol. Quiere la pelota y someter al rival. Querrán ser fieles a su estilo. Intentarán ser protagonista y dominar la posesión, pero nosotros intentaremos hacer lo mismo", ha analizado.

El técnico extremeño está pendiente del entrenamiento de esta tarde para saber si Andrés Iniesta, que lleva una semana de baja a causa de una sobrecarga, podrá estar en El Madrigal.

"Vamos a ver cómo está hoy. Con lo que hizo en el entrenamiento de ayer -una parte con el grupo- no es suficiente", ha apuntado Valverde.

Tampoco podrá contar con Javier Maschareno ni con Samuel Umtiti, por lo que Thomas Vermaelen volverá a ser la pareja de Gerard Piqué en el eje de la zaga.

Al respecto, el técnico del Barcelona se ha mostrado encantado con el rendimiento del central belga, que ha tenido que asumir un protagonismo inesperado en los últimos partidos. "Ha tenido que jugar en un momento exigente de la temporada y lo esta haciendo con muchísima solvencia", ha destacado.

En lo referente a la posible salida de Mascherano en el mercado de invierno, Valverde se ha vuelto a mostrar cauto: "Es una cuestión de carácter interno. De momento, sigue siendo un jugador nuestro, ya veremos lo que sucede. Cuando se abre el mercado, lo queremos es mejorar lo que tenemos, reforzarnos, no debilitarnos".

Tampoco ha querido profundizar en las declaraciones del delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo, quien se auto-calificó como el mejor de la historia tras conquistar su quinto Balón de Oro.

"Cada uno tiene su opinión. Para mí los mejores son los que tengo aquí, empezando por Messi y siguiendo por todos los demás", ha sentenciado.