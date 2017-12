Zidane: "No ha sido el mejor partido de la temporada"

9/12/2017 - 19:20

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, negó que la contundente victoria de su equipo frente al Sevilla (5-0) haya sido "el mejor partido de la temporada", asegurando estar contento con el "juego" de los suyos en otros momentos del curso en los que no han tenido la suerte de estar tan acertados de cara a puerta.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"No creo que haya sido el mejor partido de la temporada, pero por goles sí. A nivel de juego hemos tenido partidos buenos, aunque no hayamos metido cinco goles en una parte. Contra Real Sociedad o Borussia Dortmund jugamos bien. La sensación es buena porque el Sevilla no es fácil y vimos que nos podían poner en dificultades, pero no es el mejor para mí", comentó en rueda de prensa.

"Ojalá hayamos cambiado la dinámica y podamos seguir así, marcando. Estamos creciendo en todos los sentidos, también en el juego que es lo que nos interesa más. Hoy llegamos muchas veces y metimos cinco goles. Es la primera vez este año", añadió.

"Sabemos que es un partido y nada más. Podemos estar muy contentos porque meter cinco goles al Sevilla no es nada fácil. Me alegro por el gol de Cristiano y por los jugadores que no han tenido mucho minutos y lo hicieron bien. Estamos contentos por el juego, los goles y el partido. Era importante ganar y sumar los tres puntos", destacó sobre un Cristiano Ronaldo que celebró con un doblete la consecución de su quinto Balón de Oro.

El galo aseguró estar contento con los jugadores menos habituales, que pudieron disputar "minutos" y entraron "enchufados", además de explicar el cambio de sistema con la ausencia de un Casemiro sancionado que se tradujo en un 4-4-2 para proteger la actuación de "los extremos y los laterales" sevillistas.

"Estoy contento por el partido de todos. Hay jugadores que no jugaban y se hablaba de dar minutos a estos jugadores. Al final creo que lo más importante es que todos están enchufados y piensan que cuando tienen la oportunidad como hoy lo hacen. Es importante para un entrenador y nada más. Del resto cada uno puede opinar. No me importa si se piensa que con unos jugamos más rápido o no. Necesitamos de la ayuda de todos y para mí todos los jugadores son buenos", respondió.

"Hoy jugamos 4-4-2. En el Sevilla los extremos son buenos y juegan arriba y había que tapar a los extremos y los laterales. Hemos tenido dificultades por quitar a un jugador en el medio y nos han llegado con superioridad en el centro del campo, pero luego lo hicimos bien al contraataque. Interpretamos bien el partido", agregó.

Por último, el francés aseguró que tanto Raphael Varane como Gareth Bale acudirán al Mundial de Clubes en el que debutan el miércoles, aunque no van a "forzar", mientras que se sorprendió por las preguntas acerca de la presencia de un Jesús Vallejo que para él es fijo por su actitud y desempeño.

"Varane y Bale van a viajar con nosotros. Van a entrenar con normalidad el martes y ya veremos lo que vamos a hacer con Varane y Bale. No vamos a forzar nada con ellos, como siempre", explicó.

"¿Estás loco? Vallejo va a venir con nosotros. Ha hecho un gran partido y me alegro por él porque está siempre preparado. Siempre entrena bien y va a venir con nosotros al Mundial de Clubes", finalizó.