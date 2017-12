Achraf, autor del primer gol marroquí en la historia del Real Madrid

Madrid, 9 dic (EFE).- Achraf Hakimi logró ante el Sevilla el primer gol de un futbolista marroquí en la historia del Real Madrid, un momento que aseguró nunca olvidará y en el que se quedó parado en el fondo sur del Santiago Bernabéu sin saber qué hacer en la celebración.

Era el minuto 42 cuando una de las muchas subidas al ataque de Achraf ante el Sevilla, recibió un pase al espacio de Karim Benzema y, en carrera, definió con calidad de disparo cruzado imparable para Sergio Rico. Era el primer tanto de un jugador marroquí en el primer equipo, de un jugador que ya había marcado con el Castilla.

"Es un día que nunca olvidaré. Estoy muy feliz. Es el premio a mucho trabajo que he hecho para poder estar aquí", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"En la celebración me he quedado parado porque no sabía qué hacer. Nunca había marcado un gol con el Real Madrid", añadió.

El lateral derecho marroquí se lo dedicó a las personas que tiene cerca. "Es para aquellos que han estado a mi lado en todos los momentos, sobre todo a mi familia".

Pasó de la grada en un día como el del Borussia Dortmund con Dani Carvajal sancionado, a ser titular ante el Sevilla y dejar una gran actuación. Muestra tener los pies en el suelo con 19 años recién cumplido. "Estoy en un año de trabajo en el que tengo que aprender de mis compañeros que son los mejores. Poco a poco voy mejorando y estoy feliz por el partido de hoy".

"Hemos hecho una primera parte espectacular. Salimos al campo sabiendo lo que teníamos que hacer y desde el primer minuto hemos ido por la victoria. Además hemos acabado con la portería a cero que es muy importante además de marcar tantos goles. Es una victoria muy buena para ir al Mundialito", sentenció.