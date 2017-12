Iago Aspas explota contra el árbitro Munuera Montero tras la derrota ante el Valencia

El delantero gallego del Celta de Vigo, Iago Aspas, ha sido uno de los grandes protagonistas del partido de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander entre Valencia y Celta.

Al término del partido, Iago Aspas fue el encargado de hablar ante los micrófonos de Bein LaLiga, donde 'estalló' contra el arbitraje de Munuera Montero.

"Con este hombre (Munuera Montero) siempre nos pasa lo mismo, la próxima vez pediremos jugar con la tercera camiseta a ver si no ve que somos nosotros. No se puede estropear un partido así. Siempre nos la hace a nosotros, que la liga no nos lo ponga más", declaró.

"Creo que hasta tuvimos alguna ocasión para ponernos por delante, pero luego con este hombre... Espero que Laliga no le vuelva a poner más contra nosotros", finalizó el delantero gallego, uno de los mejores del partido.