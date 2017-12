El dilema de Courtois: renovar con el Chelsea o fichar por el Real Madrid

Thibaut Courtois, portero del Chelsea. Imagen: Reuters

El futuro de Thibaut Courtois está en el aire. El portero belga, que termina contrato en junio de 2019, se debate entre renovar por el Chelsea o fichar por el Real Madrid, club que sigue interesado en su incorporación.



En una entrevista en la cadena VTM belga, Courtois reconoce que tiene dudas con su futuro: "Extraño a mis hijos y a veces pienso si no debería volver a España durante unos cuantos años. Es por ello que quiero tomarme un tiempo para tomar la decisión", afirmó el exguardameta del Atlético de Madrid.

Por otro lado, asegura estar bien en Londres y en el Chelsea y no ve motivos para no renovar. "Cuando firme quiero decirle al Chelsea que lo hago porque soy feliz aquí. Me gusta jugar aquí y la ciudad, pero mi situación privada me lo hace pensar", confesó.

El Real Madrid tiene a tiro el fichaje de Courtois, ya que el belga, de 25 años, podría llegar gratis en el verano de 2019. Sin duda una operación muy exitosa para las arcas del equipo blanco.