Eusebio reconoce que está "preocupado" con el mal momento de su equipo

San Sebastián, 10 dic (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, estaba afectado por la derrota ante el Málaga y reconoció, tras el encuentro, sentirse "preocupado" porque no encuentra la solución a este mal momento de su plantilla.

"Me preocupa más que sea un tema puramente anímico. Le damos vueltas a lo futbolístico para que no nos hagan tantos goles, mejorando nuestro juego para generar ocasiones pero hay que ser mas eficaces arriba y más consistentes", comentó un técnico realista que no encontraba explicación a lo ocurrido.

"Es una situación como para esta preocupado por la dinámica que tenemos, ya que no somos capaces de hacer un partido completo para merecer la victoria", lamentó Eusebio, que admitió también por otro lado que contra el Málaga a sus jugadores les faltó "la fluidez habitual" que exhiben en otros encuentros.

"Ha costado darle el ritmo necesario para superar al Málaga, aunque hemos tenido nuestras ocasiones y ellos con pocas han logrado ganarnos. No hemos sido el equipo que queremos ser pero que no estamos siendo en estos momentos", analizó el preparador realista.

Eusebio justificó que repitiera el once titular, salvo el cambio motivado por la lesión de Kevin, después del partido el jueves ante el Zenit y encuadró su decisión en que "tras lo ocurrido en Copa (la eliminación por el Lleida) era momento de dar continuidad a un grupo de jugadores que el otro día transmitieron buenas sensaciones ante el Zenit a pesar de la derrota".

Consideró que el próximo partido en el derbi vasco ante el Athletic de Bilbao puede ser una oportunidad para encontrar ese punto de inflexión y confía en que eso suceda "en San Mamés ya que no pudo ser hoy ante el Málaga".