Simeone: "El equipo entendió que los tres puntos eran muy importantes"

10/12/2017 - 20:10

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dio mucho valor a la victoria de este domingo (0-1) ante el Betis en el Benito Villamarín, ya que mantiene la buena línea del equipo rojiblanco, un camino al que no quiso mirar más allá del siguiente partido, recordando que la clave es el trabajo del "día a día".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Partido difícil y durísimo, el Real Betis arrancó muy bien sobre todo en los primeros 20 minutos de partido donde fue muy superior a nosotros en intensidad y en juego, en velocidad asociativa para encontrar lugares donde hacernos daño, pero todos respondimos muy bien, generemos peligro en el lugar donde creíamos poder hacerlo y llegó la situación de gol", indicó.

El entrenador atlético reconoció que después del gol tocó jugar un rol defensivo importante ante un buen rival. "El equipo empezó a sentirse más cubierto en la mitad de la cancha, empezó a cortar el juego asociativo que mostró el Betis al principio de partido y el segundo tiempo fue más de lo mismo, un equipo que tuvo el balón, que fue el Betis, que buscó diferentes formas para internar lastimarnos pero se encontró con un equipo muy fuerte defensivamente y que entendió que los tres puntos eran muy importantes", afirmó.

"Nos gustaría tener la línea del partido que hicimos con la Real Sociedad o del partido de Londres pero el partido nos llevó a obviamente a reacomodarnos, porque empezamos de una manera, cambiamos, y volvimos a cambiar. Tener variedad táctica y es ahí donde aparece la fortaleza defensiva de este equipo", añadió.

En la pelea liguera desde la tercera plaza, el 'Cholo' no quiso hablar de objetivos a largo plazo. "Nosotros siempre tenemos una identidad muy clara y una forma de pensar que es el partido a partido y no vamos a salir de esa línea, está claro que siempre buscamos los mejores objetivos, pero para llegar a ellos no nos podemos alejar del día a día que es lo que nos da la vida", concluyó.