Guardiola: "Si la UEFA, la FIFA o la Premier me quieren sancionar por llevar el lazo, adelante"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. Imagen: Reuters

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha realizado unas declaraciones al término del derbi de Mánchester en donde habla del lazo amarillo que lleva como apoyo a los independentistas encarcelados.

"Si la UEFA, la FIFA o la Premier League me quieren sancionar por llevar el lazo, adelante. Pero ellos, especialmente los Jordis, están en la cárcel. Sólo pedían votar, no lo olvidéis, chicos, no lo olvidéis", declaró.

"Lo llevo especialmente por dos personas que defendieron algo como votar. Para estar en prisión hay que hacer algo grave. Y mientras estén ahí tendrán mi apoyo. Han estado más de 60 días en la cárcel", confesó.