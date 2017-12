Javi Calleja: "No me ha parecido roja, es más fácil expulsar a un jugador joven"

10/12/2017 - 23:40

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, señaló como clave el momento de la expulsión de Raba por una entrada a Busquets que no le pareció de "roja" en el duelo de este domingo ante el FC Barcelona, donde tenían al rival controlado hasta ese minuto 60 en el que se quedaron con uno menos, para irse sin "recompensa" de un buen partido.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Estamos disgustados porque hemos conseguido hacer un buen partido y la recompensa no ha sido la que creo podíamos haber conseguido en el supuesto de que hubiésemos jugado 11 contra 11", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, tras el duelo de la jornada 15 de LaLiga Santander, en el Estadio de la Cerámica.

El técnico local se centró en esa acción y aseguró que el árbitro no hubiera tenido la misma contundencia para expulsar a un jugador del Barça. "No la he visto (en televisión). En el campo no me ha parecido roja, me ha parecido que llega tarde, pero lo que hubiera pasado si la entrada fuera al revés es que no hay expulsión. Es una entrada dura pero no sé si merecedora de roja", apuntó.

"Es más fácil expulsar a un jugar joven que si hubiese sido otro jugador con más peso. Estaba saliendo todo muy bien, estábamos mostrando solidez, un equipo compacto, que salía bien a la contra. Estábamos manejando bien los tiempos del partido y después ha venido la expulsión y a partir de ahí ha cambiado el partido completamente", añadió.

El técnico del 'submarino' se refirió a las bajas que acumulan, más con las sanciones del propio Raba o un Bakambu que vio la quinta amarilla. "Estamos teniendo adversidades pero no queda otra que superarlo. No vale dar quejas, es una pena que perdamos jugador por tarjetas. Y lo mismo pasa con las protestas, pero para los dos equipos", finalizó.