Valverde: "Era muy importante ganar hoy tras las victorias del resto"

Vila-real (Castellón), 10 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, afirmó que era muy importante ganar hoy en Villarreal después de los resultados conseguidos por el resto de equipos de la zona alta de la clasificación.

Así lo indicó en rueda de prensa tras la victoria por 0-2 de su equipo en un encuentro que calificó de "muy complicado" porque el rival no les permitió combinar y porque salía bien al contragolpe.

"Queríamos reencontrarnos con la victoria, pero el Villarreal nos cerraba el juego por dentro y eso hacía que una pérdida de balón nos creara peligro" continuó.

Respecto a la expulsión del jugador local Raba con 0-0 en el marcador en el minuto 60, señaló que la entrada le pareció fuerte y recordó que el futbolista no protestó.

"No la he visto en la televisión, pero en el campo sí que me pareció de roja. Al final es el árbitro el que decide y ha decidido que era roja", agregó.

Valverde opina que con independencia de lo que hagan los rivales su obligación es ganar y que con esa idea saltaron hoy al campo del Villarreal.