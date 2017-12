Rebelión en la portería del Real Madrid por el fichaje de Kepa Arrizabalaga

Keylor Navas promete pelea y no venderá barata su suplencia

Kiko Casilla, sin opciones, recibirá ayuda para salir del Real Madrid

Imagen: EFE.

El Real Madrid se moverá en el mercado de invierno para reforzar la portería. El fichaje de Kepa Arrizabalaga está confirmado a excepción de un milagro que no se espera el Bilbao. La reacción de Keylor Navas y Kiko Casilla, actuales integrantes de la meta blanca, no se ha hecho esperar.

Marca recoge el sentir de los dos arqueros madridistas. El contexto es muy diferente en cada uno de los dos casos: frente a la rebeldía de un Keylor Navas que promete guerra, Kiko Casilla apunta a una salida, más que probable, facilitada de cabo a rabo por el Real Madrid.

En lo que respecta al 'tico', no va a haber nada puesto en bandeja al recién llegado. Es la línea habitual de un jugador que no se ha dado por vencido desde que el fax le dio el regalo de continuar en el Real Madrid en verano de 2015. Su aviso a Kepa es claro: va a luchar su tiularidad, no va vender barata su piel.

Para ello, aboga por el trabajo. "Si él se tira 20 veces en un entrenamiento, yo me voy a tirar 25. Si él repite 30 veces un ejercicio, yo 50", asegura el portero, que aclara por activa y por pasiva que su intención es la de acabar el contrato que le une al Real Madrid hasta 2020.

Frente a esta estrategia de lucha, Kiko Casilla tiene más complicada su permanencia en el club blanco. Con Kepa, serían tres los porteros de nivel en el Real Madrid, circunstancia que se antoja imposible. Habrá una venta en enero y él será el elegido. Eso sí, la entidad se lo hará lo más fácil posible.

De esta manera, el Real Madrid tratará de enmendar la 'faena' que le hizo al meta el pasado verano, cuando se negó a aceptar una oferta por el Newcastle, un destino que le habría asegurado jugar muchos más minutos que en la capital de España.