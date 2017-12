Guardiola: "Yo animé a mis jugadores a celebrar la victoria"

12/12/2017 - 16:55

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha explicado que él personalmente animó a sus jugadores a "celebrar la victoria" en el derbi ante el United, pero siempre dentro del vestuario y con "un enorme respeto" por el equipo local, después los incidentes registrados en los vestuarios de Old Trafford, aún sin aclarar y que están siendo investigados por la federación inglesa (FA).

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Durante el partido todo el mundo peleó para conseguir la victoria. Después del partido los jugadores se dieron la mano y algunos lo celebraron sobre el césped. Fuimos al vestuario y animé a los jugadores a celebrar la victoria, pero por supuesto con un enorme respeto por nuestros rivales, y eso es lo que hicimos. Lo hacemos con cualquier rival, no solo con el Manchester United. En el fútbol, igual que en la vida, cuando pierdes tienes que aceptar la derrota y cuando ganas, lo celebras", explicó Guardiola en rueda de prensa.

Preguntado por si la celebración del City pudo ser excesiva, el español fue tajante al responder que "definitivamente no". "Fue una celebración igual a la del día que ganamos al Southampton, por ejemplo. Teníamos derecho a estar felices. Ganamos un derbi contra el United, si la gente esperara que no celebráramos... Pues no, lo celebramos. Cuando el United gana un derbi lo celebra, cuando el Arsenal le gana al United lo celebra. ¿Dónde? Dentro del vestuario. Fue algo correcto, no hicimos nada excepcional", aclaró.

Visiblemente molesto por las repetidas preguntas de la prensa inglesa sobre lo ocurrido en los vestuarios de Old Trafford, Guardiola dijo que no quería "comentar nada más de lo que pasó". "Pasó lo que pasó, la FA lo está investigando y conoce nuestra opinión sobre lo que ocurrió", concluyó.