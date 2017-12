Marcelo bendice el posible fichaje de Kepa: "En el Madrid tienen que estar los mejores"

El segundo capitán, preguntado por el cambio en la portería

Asegura que no se pensará en el Barça durante el Mundialito

Confiesa su deseo: retirarse con la camiseta del Real Madrid

Imagen: Reuters.

El lateral del Real Madrid, Marcelo Vieira, ha aprobado el posible fichaje de Kepa Arrizabalaga, todavía portero del Athletic, por el equipo blanco. El brasileño ha asegurado que "en el Madrid tienen que estar los mejores y si los mejores tienen que ser fichados, bienvenidos", preguntado sobre la hipotética llegada del cancerbero en este mercado de invierno.

En la previa de la semifinal del Mundial de Clubes ante el Al-Jazira, Marcelo ha aseverado que "no influye nada" la posibilidad de que una expulsión provoque una sanción para el Clásico que disputarán al volver de Abu Dabi y ha garantizado que no piensan "quitar el pie pensando en el partido del Barça".

"No influye nada. Jugar este torneo es un premio por haber ganado la Champions, si te expulsan aquí no tienes que sancionado y castigado en la Liga. A mí no me parece justo, estamos aquí para jugar al fútbol", aclaró el '12'.

El segundo capitán del equipo blanco reconoció que vienen de hacer "un gran partido contra el Sevilla", al que golearon con autoridad (5-0), pero añadió que "está claro que un solo partido no va a cambiar muchas cosas".

"Tenemos que coger las cosas que hicimos bien el otro día, nos espera un partido complicado y tenemos que darlo todo. Veo bien al Madrid, seguimos en nuestra línea de intentar mejorar", dijo, avisando de que "la experiencia no dice nada" en relación a los dos recientes Mundiales de Clubes ganados por su equipo.

"Puedes haber ganado 50 partidos que el próximo siempre va a ser diferente. No creo que ayude. Motiva porque sabemos cómo es ganar y nos motiva mucho más. Estoy seguro de que el equipo va a dar el máximo, igual que hace en las otras competiciones", prometió.

"No he visto mucho del Al-Jazira"

En cuanto a su próximo rival, el brasileño reconoció que no ha "visto mucho" del Al-Jazira, "solo algunos vídeos". "Es un club joven que se fundó en los años noventa y sé que hay un brasileño, Romarinho, que es un jugadorazo, pero no he visto mucho más. Hasta mañana hay tiempo para ver muchas cosas sobre el equipo", recalcó.

Preguntado por la posibilidad de que el Real Madrid fiche en el mercado de invierno, Marcelo se mostró "satisfecho con la plantilla que tienen", caracterizada por una "mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes". "Pero yo no soy quien hace los fichajes en el Madrid. En el Madrid tienen que estar los mejores y si los ficha, bienvenidos sean. Yo estoy encantado y muy feliz con la plantilla que tenemos", reiteró.

En cuanto al sorteo de Liga de Campeones, que les ha emparejado contra el PSG en octavos de final, aseguró que "es bonito jugar contra los mejores equipos". "Tengo muchos amigos allí. Van a ser dos grandes partidos, pero ahora tenemos la cabeza aquí y todavía no hemos hablado de verdad de este duelo. Estamos concentrados en el Mundial, lo tenemos todo para salir bien de aquí", subrayó.

Por último, Marcelo avanzó que su objetivo es retirarse con la camiseta blanca. "Todos los días que despierto es una motivación saber que soy del Real Madrid. Si puedo, quiero terminar mi carrera en el Real Madrid, sería muy bonito. ¿Jugar en otro equipo? No hay motivación mas fuerte que jugar en el Madrid", concluyó.