Zidane: "El Real Madrid siempre ha sido grande, no creo que sea el mejor año de su historia"

El técnico advierte que el Al-Jazira está ante "el partido del año"

'Zizou' garantiza la vuelta de Raphael Varane y Gareth Bale

Zidane, en un entrenamiento en Abu Dabi. Imagen: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dejó claro que tienen la cabeza exclusivamente puesta en el enfrentamiento de este miércoles ante el Al-Jazira y en ganar el Mundial de Clubes, torneo que podría ser el quinto título del 2017, algo que para el francés "no" hace que sea el mejor año de la historia de un club que "siempre ha sido grande".

"No creo", zanjó Zidane este martes en rueda de prensa preguntado por la posible consecución de un quinto título en un año natural, algo inédito en la historia del club que ya ha ganado en 2017 Liga de Campeones, Liga Santander y las Supercopas de Europa y de España. "El Real Madrid siempre ha sido grande, pero este título nos motiva a mí y a todos los jugadores. Queremos defenderlo", añadió.

El preparador madridista también advirtió que esta es "otra competición" y que no van a pensar el casi decisivo Clásico del 23 de diciembre. "Estamos aquí para eso y pensamos sólo en esta competición y nada más", aseveró.

Por ello, ve "un poco extraño" que la FIFA dictamine que si un jugador es expulsado en la final o el tercer y cuarto puesto tuviese que cumplir sanción ante el FC Barcelona. "Para mí son dos competiciones diferentes y me parece un poco fuerte si pasa, pero no va a pasar nada porque soy positivo y ante el Barcelona vamos a jugar todos. Lo aceptamos porque no podemos hacer nada", afirmó.

Volviendo al torneo de Abu Dabi, subrayó que quieren "hacer el máximo" para ganarlo, aunque "no va a ser fácil". "No es como el año pasado, hay poca diferencia horaria y es mejor. Llegamos el domingo, entrenamos el lunes y hoy martes y estamos ya mentalizados para la semifinal. Estamos bien, entrenamos muy bien y eso es para mí lo más importante. Estudiamos al rival como siempre, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros", recalcó.

"Sabemos que no hay partido fácil. Dicen, entre comillas, que el rival va a ser fácil para nosotros, pero si pensamos en eso nos equivocamos. No lo hacemos porque jugando un título y contra el Real Madrid la gente quiere hacer su partido y cuando lo haces puede pasar cualquier cosa. Hay que estar bien concentrados y preparados y seguir con lo que estamos haciendo últimamente", agregó Zidane.

"Ahora conozco muy bien al Al-Jazira"

El exjugador francés reconoció que "antes" de que le tocase en liza el Al-Jazira "no le conocía". "Desde que supimos que iba a ser nuestro rival le hemos estudiado y ahora le conozco muy bien. Va a jugar con su oportunidad y hará todo lo posible para molestarnos. Es un partido y para ellos es el partido del año, así que pensamos que tendremos un partido complicado", remarcó.

'Zizou' se mostró "contento por tener a todos listos" después de que tanto Raphael Varane como Gareth Bale "entrenaron bien, sin molestias y todo el entrenamiento" en las dos sesiones, mientras que admitió que Toni Kroos y Luka Modric "son jugadores importantes", pero que ellos y el resto de centrocampistas "están muy bien". "Últimamente estamos en el buen camino", celebró.

Zidane, que eludió hablar del posible fichaje de Kepa Arrizabalaga, insistió en que "cada uno puede opinar" en el debate entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. "Yo tengo al mejor, lo es, lo está demostrando y está haciendo historia con este club. Me alegro de poder estar con este jugador", sentenció.

Finalmente, el entrenador del Real Madrid fue preguntado por el VAR. "Lo que diga no va a cambiar nada. La tecnología está para mejorar las cosas y es un punto positivo. Luego, algunas cosas son diferentes y a lo mejor no me gustan, pero habría que hablar en profundidad. Lo que quieren hacer es mejorar las cosas y espero que se pueda mejorar mucho", opinó.