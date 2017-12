Los empujones para la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid

Diferentes factores ayudan al luso a pensarse su permanencia

La tenacidad en fichar a Neymar, el último de una larga lista

Cristiano, en un entrenamiento con el Real Madrid en Abu Dhabi. Imagen: EFE.

Un vestuario tan complicado como es el del Real Madrid (pacificado por Zinedine Zidane de manera nunca vista hasta hace un par de años) no admite ciertas tensiones. El equilibrio de poderes es clave en un cambiador que cuenta con Cristiano Ronaldo. La llegada de un gallo al ecosistema madridista supone una dificultad enorme en la gestión de grupos. Por esta razón, cuando se habla de un galáctico siempre se entromete, en paralelo, la posible marcha de un jugador del plantel. Por eso mismo han surgido los rumores de la salida de Cristiano Ronaldo de Concha Espina.

Actualmente, el de Madeira no está del todo contento en el Santiago Bernabéu. De la mano del Real Madrid ha ganado todo tipo de títulos y ha alcanzado a Leo Messi en el palmarés del Balón de Oro, pero se siente atrás en el reconocimiento interno de su propio club. Es decir, tanto a nivel de cariño como de dinero. El reciente contrato del argentino con el Barcelona y el de Neymar con el PSG le dejan como tercer futbolista mejor pagado, y eso escuece en un futbolista cuyo entorno ha filtrado un descontento latente.

La irrupción del brasileño en la actualidad blanca no ayuda, precisamente, a calmar los ánimos. Si bien horas después de la entrega del Balón de Oro al '7' Florentino Pérez lanzaba un guiño al del PSG, cada vez son mayores las informaciones que apuntan a una intentona del Real Madrid para hacerse con el astro, pero en 2018, no en 2019 como se apuntaba en un primer momento. Ese plazo inicial se daba como un tiempo extra para respetar la figura de Cristiano en el club, mantener su estatus de líder al menos un curso más. Pero todo se ha acelerado y Cristiano ve en peligro su supremacía. Al igual que este verano pasado, en el que la entidad tentó a Mbappé, que acabó como compañero del de Mogi des Cruzes.

Los más cercanos al futbolista hablan de su intención de marcharse. "Está más cerca que nunca de salir del Real Madrid, está empeñado en salir. No hay ningún tipo de acuerdo y las posiciones son completamente opuestas. Otra cosa es que de aquí a junio se llegue a un acuerdo, ojalá que llegue ese acuerdo, pero ahora mismo no hay el más mínimo indicio", confiesa Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito.

La cronología destapa la posibilidad de un cambio de número uno en el club blanco: cuando Cristiano suena para salir, Neymar lo hace para entrar. Una sucesión que evitaría problemas internos, como los que el brasileño llegó a tener a su llegada a París con Edinson Cavani.

Los flirteos de la cúpula con estrellas o proyectos de estrella, la renuencia a una subida salarial que le igualaría a Messi y Neymar, el 'lío' con Hacienda, la relación tirante con Florentino Pérez...motivos, encadenados unos con otros, que suponen empujones para que CR7 deje la entidad...o al menos se lo piense.