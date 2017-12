El FC Barcelona no ha contactado con el Palmeiras para fichar a Yerry Mina en enero, según su agente

12/12/2017 - 18:51

El tío y representante del central niega avances en su posible llegada al Camp Nou

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El tío y representante del central Yerry Mina, Jair Mina, ha desvelado este martes que el FC Barcelona "todavía no ha contactado" con el Palmeiras brasileño para poder fichar al jugador colombiano en este mercado de invierno, y ha anunciado que la cláusula de compra que asegura tiene el club blaugrana se alarga hasta el próximo verano.

"Todavía no se ha producido ningún contacto del Barcelona con Palmeiras para incorporar al jugador en enero. Hasta la fecha, la situación con el Barça no se define y por lo tanto es jugador de Palmeiras, no hay ningún indicio que diga lo contrario", aseguró Jair Mina en declaraciones a Esports Cope recogidas por Europa Press.

En este sentido, aseguró haber hablado recientemente con el secretario técnico blaugrana Ramón Robert, aunque lamenta que el FC Barcelona no se haya "definido" de momento y explicó que "todo sigue como antes".

Sí confirmó con sus declaraciones que el FC Barcelona tiene reservada una opción de compra --de 9 millones de euros-- para hacerse con su sobrino y representado en enero, pero aclaró que se mantendría para el siguiente marcado estival. "El Barcelona ha confirmado a Palmeiras de manera oficial que la opción de compra se mantiene en julio de 2018", apuntó.

"Para incorporarle en enero, el Barcelona debería sentarse con el Palmeiras y decirle que quiere hacer uso de la opción. El jugador siempre está dispuesto, él está activo y es empleado del club. Si a él le confirman que debe llegar en enero, el no tendría ninguna dificultad", aseguró en este sentido.

Dada la lesión de dos meses de Samuel Umtiti y la posible salida en enero de Javier Mascherano, si bien el central argentino todavía tiene contrato hasta final de temporada, el Barça podría buscar un nuevo central que se sume, desde enero, a la nómina que completan Gerard Piqué y Thomas Vermaelen.

Pero Jair Mina asegura que su sobrino y representado ha suscitado más intereses. "El chico tiene mercado, yo he hablado con clubes y también han llegado propuestas a Palmeiras, por eso es importante que el Barça se defina. He hablado con Borussia y sería un club interesante. No han hecho una propuesta oficial pero el chico iría a jugar allí sin problema", comentó sobre un interés del Dortmund.