Marcelo: "Me motiva volver a ser campeón"

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid, aseguró que le motiva volver a conquistar el Mundial de Clubes, en el que su equipo debuta este miércoles en semifinales ante el anfitrión Al Jazira, y convertirse en el primer equipo que reedita éxito.

"Todos los títulos que disputa el Real Madrid, cada campeonato es el más importante, siempre pensamos en el próximo. He tenido la felicidad de ganar muchos títulos aquí y me motiva seguir peleando por más, volver a ser campeón. Tenemos que pelear por todos los títulos que disputamos. Vamos a dar todo por poder llegar a la final y poder ganar", valoró en rueda de prensa en Abu Dabi.

Extendiendo el mensaje que Zinedine Zidane ha transmitido a su plantilla, Marcelo mostró máximo respeto por el Al Jazira. "Va a ser muy difícil, tenemos que dar todo para poder llegar a la final. Los equipos que juegan contra el Real Madrid siempre lo dan todo".

"La experiencia no dice nada porque puedes haber jugado cincuenta partidos que siempre el próximo va a ser diferente. Sabemos lo que es ganar y nos motiva mucho más. El equipo va a dar el máximo pero la experiencia no cambia mucho", añadió.

La gran imagen dejada en la goleada al Sevilla, debe ser un impulso para el Mundial de Clubes aunque para Marcelo es una extensión de una línea que asegura vienen mostrando desde hace tiempo.

"Veo al equipo bien, está claro que no solo un partido cambia muchas cosas. Hicimos un gran partido contra el Sevilla, pero ya pasó y tenemos que quedarnos con las cosas buenas. Veo al Madrid bien, seguimos en nuestra línea intentando mejorar, como hacemos igual cuando estamos ganando partidos", reconoció.

Del rival, Al Jazira, Marcelo destacó a su compatriota Romarinho. "No he visto mucho, solo algunos vídeos y se que es un club joven. Tiene un brasileño, Romarinho, que es un jugadorazo".

Preguntado por la posibilidad de que lleguen refuerzos en el mercado invernal, el brasileño elogió a la actual plantilla: "Estoy satisfecho con la plantilla que tenemos ahora, la mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes, pero en el Real Madrid no soy yo quien hace los fichajes".

"Aquí tienen que estar los mejores, si son fichados bienvenidos sean. Yo estoy encantado y muy feliz con la plantilla que tenemos", añadió.

Por último, mostró su deseo de retirarse en el Real Madrid: "Es una satisfacción estar en el Real Madrid y, si puedo, quiero terminar mi carrera aquí. El Fluminense me dio todo para empezar mi carrera y el Real Madrid fue mi segunda casa, estoy muy contento y jugar en otro equipo no lo veo. No hay motivación más fuerte que jugar en el Madrid".