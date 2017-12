Scolari desvela una oferta de la Federación chilena para dirigir a su selección

12/12/2017 - 20:22

El entrenador brasileño Luiz Felipe Scolari dijo este martes que la Federación Chilena de Fútbol lo contactó para que se hiciese cargo de su selección, pero explicó que las negociaciones no avanzaron por cuestiones de calendario.

SAO PAULO (BRASIL), 12 (Reuters/EP)

Chile, que se quedó fuera del Mundial 2018, está sin entrenador tras la salida del argentino Juan Antonio Pizzi, quien dejó el cargo tras el fracaso de la "Roja" en la eliminatoria sudamericana.

"La gente (federación) de Chile se contactó conmigo hace poco (...) Yo dije que estaba muy agradecido y quedé satisfecho con la posibilidad de hasta encontrarnos para conversar", dijo Scolari en una entrevista con Reuters que recoge Europa Press.

"Pero como no tendría el tiempo adecuado para responder, no me gusta hacer esperar a la gente", agregó. Una de las razones del técnico brasileño para descartar la opción de dirigir a Chile es la falta de competiciones oficiales del equipo en 2018, ya que el entrenador quería un desafío inmediato.

Según la prensa local, los candidatos de la federación chilena para la "Roja" son el colombiano Reinaldo Rueda y los argentinos Gerardo Martino y Marcelo Bielsa. La opción de Scolari nunca se hizo pública.

'Felipao' también dijo que la Federación de Australia contactó con él para ver si estaba interesado en ocupar el puesto dejado en noviembre por Ange Postecoglou. "Soy uno de los entrenadores con los que hablaron (...) para ver si estaba interesado en dirigirlos en la Copa del Mundo", señaló el brasileño, quien sostuvo que le interesa un proyecto a largo plazo.

"No quiero únicamente dirigir en el Mundial. Quiero liderar un proyecto organizado por uno o dos años, pero estoy interesado", agregó el entrenador, quien pasó dos años y medio dirigiendo en China.

Scolari dirigió a la Brasil campeona del mundo en 2002, pero también estuvo en el banquillo de la 'verdeamarela' en la cita de 2014 cuando su equipo sufrió una ignominiosa goleada (7-1) ante Alemania en las semifinales, algo que el técnico calificó como el "peor día" de su vida.