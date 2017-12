Jémez: "Si siguen sin entrenador hay muchas posibilidades de que acabe en Las Palmas"

12/12/2017 - 20:20

El técnico español Paco Jémez ha asegurado que "hay muchas posibilidades de que acabe en Las Palmas si siguen sin entrenador" de cara a la segunda vuelta, ya que cree que "hay tiempo para ponerse manos a la obra", a la vez que puntualizó que tiene "muchas ofertas de fuera" del fútbol español.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"Sigo hablando con Miguel (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas), si dijera lo contrario estaría engañando a la gente. Así que si siguen sin entrenador hay muchas posibilidades de que acabe allí", comentó el técnico canario en declaraciones a 'Cadena Ser Las Palmas'.

El exentrenador de Cruz Azul reconoce que tiene "muchas ofertas de fuera", pero su idea es "la de entrenar de nuevo en LaLiga". "Miguel es amigo mío y cuando un amigo te pide ayuda nunca le fallo", puntualizó Jémez, grancanario de nacimiento y técnico de la UD la temporada 2010/11.

La UD Las Palmas es colista con 10 puntos, a cinco de la salvación y está dirigida por Josito Ortiz, técnico interino. Pese a la complicada situación, Jémez lo aceptaría sin miedo.

"Todo el mundo me dice que no vaya a Las Palmas porque es una locura y si al final decido ir es más un reto personal porque es algo que no es nuevo para mí. Es posible salvarse, cuando estuve en el Rayo teníamos que hacer una segunda vuelta de UEFA y lo logramos", comentó el extécnico franjirrojo.

"Hay que pensar en lo que podemos hacer y cuanto nos queda por delante para salir de abajo. Hay tiempo para ponerse manos a la obra y lograr la salvación. Si me meto en el fregado es porque estoy seguro de que se pueden hacer las cosas bien y porque los jugadores saben que no han rendido al nivel que se esperaba de ellos", destacó el preparador de 47 años.