Iniesta: "No he oído a Mascherano que diga que se marcha"

13/12/2017 - 14:10

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha comentado este miércoles que Javier Mascherano sigue siendo un compañero "muy importante" para el grupo, dentro y fuera del terreno de juego, y ha asegurado que no ha escuchado al argentino decir a nadie que se marche en este mercado de invierno o a final de temporada.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

"Ni nos hemos resignado o no, no ha sido oficial o no le he oído a él que diga que se marcha. Más allá de conversaciones privadas que hemos tenido, Javi sigue siendo un compañero importante como siempre", aseguró en rueda de prensa.

Además, Iniesta añadió que a nivel personal le gustaría que Mascherano siguiera de blaugrana. "Me gustaría que estuviese aquí, le considero un jugador y persona muy importante en el grupo. Veremos qué pasa. A día de hoy no es un hecho que vaya a suceder", recalcó.

En cuanto a la situación del equipo, comentó que no pensaba que pudieran llegar a la 15ª jornada de LaLiga Santander sin ninguna derrota. "No piensas si llegarás a tal punto sin perder. Es complicado no perder ningún partido, porque los hay complicados y en cualquier momento puedes 'pinchar'. Celebramos el momento por cómo es, por cómo está el equipo y con ese margen para seguir mejorando", auguró.

"Pronto recuperaremos algunos compañeros que llevan tiempo fuera y lo celebramos con la mentalidad de seguir creciendo, hay margen. Lo que queda es importante, será muy duro y tenemos que tener esa mentalidad. Veo al equipo bien, con la solidez que está mostrando, y a partir de ahí a crecer. El equipo muestra una buena cara", celebró en este sentido.

En cuanto a su temporada, celebró tener la continuidad que no pudo tener el año pasado por lesiones. "Espero conseguir en 2018 los títulos que este año no hemos podido conseguir. Comparar cualquier año con el año pasado lo veo un poco ventajista porque el año pasado fue muy atípico para mí. Tuve tres lesiones, dos por contacto directo que me cortaron la continuidad. Estoy jugando con asiduidad y las sensaciones son buenas", apuntó.

Además espera, tras no jugar contra el Villarreal en el triunfo a domicilio (0-2), jugar ya ante el Deportivo y el próximo Clásico en Madrid. "Me encuentro más o menos bien, si estuviera bien estaría con el equipo. No fue una lesión como tal sino unas molestias, para el último partido era justo y para el domingo espero estar disponible. Entrenaré y veré sensaciones pero soy optimista para este fin de semana y para el que viene", manifestó.