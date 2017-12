La traición de Guardiola a Danilo: el exmadridista podría abandonar el City cinco meses después de su fichaje

Danilo dejó de ser suplente en el Madrid para jugar aún menos en el City

El lateral buscaría minutos en el Oporto para estar en el Mundial

Danilo y Guardiola, durante un partido del Manchester City. Imagen: Reuters

El brasileño Danilo Luiz fue uno de los fichajes más esperados por Pep Guardiola dentro de su reconstrucción del Manchester City, donde los laterales cobraban más protagonismo en su nuevo esquema.



Kyle Walker, Benjamin Mendy y Danilo fueron los tres fichajes de Guardiola para sustituir a futbolistas como Zabaleta, Sagna, Clichy y Kolarov. Con esos tres fichajes, que costaron 150 millones aproximadamente, el técnico de Santpedor cubría al completo los dos laterales, siendo Danilo el encargado de jugar en ambas bandas, como ya hizo en el Real Madrid.

Y así empezó. Cuando se lesionó Mendy a principios de campaña, Danilo ocupó el lateral izquierdo, pero algo no debió gustar a Guardiola, que en su día le prometió que iba a tener más minutos que en el conjunto blanco.

Ahora, la situación ha cambiado radicalmente. Guardiola retiró a Danilo para dar entrada a Delph, un centrocampista defensivo, zurdo, que se ha acoplado bastante bien al lateral. Eso ha dejado a Danilo sorprendentemente sin minutos.

En concreto, desde la jornada 7 a la 15 el ex del Real Madrid no ha disputado un solo minuto de la Premier League. El lateral brasileño quiere estar en el próximo Mundial de Rusia y ahora mismo no tendría muchas opciones.

Según The Sun, el Oporto se ha interesado por sus servicios y habría pedido al Manchester City la cesión de Danilo, de 26 años, hasta final de temporada.