La directiva del Real Madrid mantiene la amenaza de fichar en enero

El club aún no sabe qué hacer al margen de Kepa Arrizabalaga

Florentino no es partidario de fichar, su cúpula es más crítica

Zidane reconoce que ha mirado el mercado en busca de retoques

Imagen: EFE.

El estado actual de la directiva del Real Madrid es de una duda continua. El motivo de esta incertidumbre es el mercado de invierno, del que, seguro, se pescará a Kepa Arrizabalaga. Más allá del portero todavía del Athletic, hay una reflexión interna en el club blanco, y aunque se habló de moverse en enero, todavía no se ha concretado el paso del todo. La cúpula, eso sí, mantiene la amenaza sobre el plantel y espera a que pase el Mundial de Clubes para decidir.

Al término de la cita en Abu Dabi, o como mucho tras el Clásico ante el Barcelona, el Real Madrid tendrá que postularse en una u otra estrategia, según informa Marca. Fichar o no fichar. En el club hay dos posturas que importan mucho: la de Florentino y la de Zidane. Curiosamente, la del presidente es la más consevadora.

Florentino Pérez se declara no partidario de fichar en invierno, pero solo lo hace a título personal, no representando a su directiva, que es más crítica. Es su forma de mostrar confianza al equipo que ganó la Duodécima y de plantarse ante un mercado que no le gusta mucho, el de invierno.

Zinedine Zidane reconoce que ha mirado el mercado. No significa un posicionamiento claro hacia la recomendación de fichajes, pero sí se desprende de esta acción que el técnico piensa en cómo mejorar a su escuadra. Es decir, que ve ciertos retoques que podrían ser necesarios. Las posiciones de central y delantero, señaladas en rojo.

Florentino se reunió a su llegada a Abu Dabi con José Ángel Sánchez para tratar de perfilar la postura de la entidad de cara al mercado, pero el estado actual es de indecisión: se siguen mirando los beneficios y perjuicios de una posible intervención en enero. A la plantilla le quedan pocos días para evitar cambios.