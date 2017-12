El adiós de Casillas al Oporto: en Portugal dan por hecha su salida en el mercado invernal

Como siempre ha hecho. Si no juega por decreto se va. Semejante vago y pésimo profesional. Que fan tuyo era Iker y qué decepción fuiste como persona y como profesional. Nunca fuiste generoso ni con tus compañeros ni con tu club.



Viviste muchos años de tu indudable talento, pero no te entrenaste como debías, y eso es ser un malísimo profesional. Por eso desde los 30 años has ido cuesta bajo y sin frenos. Serás recordado como uno de los mejores porteros, pero jamás como una leyenda por este final tan lamentable que te has buscado tu solo. Si te hubieses centrado en entrenar, seguirías de titular en el Madrid y siendo la leyenda que ya nunca serás...