Bale: "El fútbol es mejor sin VAR"

13/12/2017 - 20:25

El jugador galés del Real Madrid, Gareth Bale, ha declarado que el fútbol "es mejor sin VAR", protagonista este miércoles en la victoria de su equipo ante el Al Jazira (1-2), en las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA, en el que el atacante fue protagonista al marcar el tanto de la victoria.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Ha sido genial poder marcar, pero lo más importante era la victoria del equipo hoy. Aún no se puede decir que esté al 100%, ha sido una larga espera y he sido paciente. He tenido problemas y llevaba tiempo trabajando mucho, he trabajado tanto dentro como fuera del campo y ahora estoy donde quería estar", afirmó en declaraciones a TVE.

Sobre el VAR, protagonista durante el partido al anular un tanto al Real Madrid y otro al Al Jazira, el futbolista galés se pronunció. "El tema del videoarbitraje no es una decisión que dependa de mí aunque creo que el fútbol es mejor sin eso", concluyó.