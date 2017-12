Ibrahimovic ataca a Guardiola de nuevo: "Es la persona más inmadura con la que me he cruzado"

El sueco vuelve a atacar al técnico a raíz de su paso por el Barcelona

Imagen: Reuters.

Zlatan Ibrahimovic fue uno de los jugadores implicados en la pelea en los vestuarios de Old Trafford al término del Manchester United-Manchester City. El sueco, tras la trifulca post-debri, ha cargado contra el técnico de los 'citizen', Pep Guardiola. Su historial de desencuentros en su etapa en el Barcelona sigue coleando.

En una entrevista a Sky Italia, el delantero ataca a Guardiola y critica su actitud en los últimos meses en los que ambos coincidieron en la escuadra culé, especialmente cuando el técnico cambió el sistema.

"Fui a hablarle y le dije que sacrificaba muchos jugadores por solo uno, Messi. Me respondió que no creía que fuera el caso, pero que me comprendía y se iba a ocupar, que no había problema. Pero no hizo nada. A partir de ese momento me dejó de hablar, y cuando yo entraba en una habitación él salía", recuerda Zlatan.

Sin embargo, Ibrahimovic no cree que por eso Guardiola sea una mala persona: "Pero es la persona más inmadura con la que me he cruzado. Un hombre debe resolver sus problemas".