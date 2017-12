Alemany (Valencia) y el mercado de invierno: "No tenemos necesidad ni urgencias"

14/12/2017 - 19:43

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, ha asegurado este jueves que el equipo no tiene "necesidad ni urgencias" de cara a ir al mercado de fichajes de invierno y, aunque ha dejado la puerta abierta a fichajes que puedan mejorar el proyecto a largo plazo, ha reconocido que será difícil encontrar ese punto de más en una ventana de traspasos de la que recela.

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

"El club tiene obligación de estar en el mercado y es lógico que aparezcan nombres, llamadas, consultas, intereses... En el mercado de diciembre hay aspectos que son claros, nosotros no plantearemos la entrada de ningún futbolista sin una visión a largo plazo, no para sólo seis meses. No tenemos necesidad ni urgencias", aseguró en rueda de prensa.

Y es que aseguró que están encantados con la plantilla actual y la segunda posición en LaLiga Santander. "Lo tenemos claro, estamos muy contentos con lo que tenemos y no es fácil mejorar o igualar el nivel de esta plantilla. No tenemos ninguna urgencia, es posible que nos quedemos como estamos que no está nada mal, y es posible que haya algún fichaje", matizó.

"Es verdad que el mes de enero está muy cargado de partidos con Liga y Copa, pero este equipo ha demostrado su potencial hasta ahora. El mercado de invierno, por mi experiencia, no siempre es positivo", recalcó al respecto.

Además felicitó a Marcelino y a su 'staff', así como a los jugadores, por el buen arranque de temporada que están protagonizando. "Quiero felicitar al equipo y cuerpo técnico por el trabajo, implicación y compromiso. Jugará mejor, peor, empatamos, ganamos y perdemos, pero todos dan el máximo de su rendimiento. Y eso es una satisfacción y merece reconocerlo", manifestó.

"Por historia no renunciamos a nada. Pero nuestra gran meta es el Eibar, que va a ser un partido extremadamente complicado, de los más difíciles del año. Ése es el horizonte que tenemos. Ese es el planteamiento de Marcelino, ir día a día, partido a partido", comentó sobre el objetivo del equipo.

Además celebró que la afición vuelva a asistir a Mestalla y sentirse identificada con el equipo. "La institución se ve mucho más estable a partir de que los aficionados son felices y el equipo nota y percibe esa conexión con la grada. Me parece fundamental y uno de los objetivos que se están cumpliendo", comentó.

Alemany entró al detalle de la situación de varios jugadores, entre ellos Kondogbia. "Existe una opción de compra pactada con el Inter de Milán y con el jugador. "Es un tema atado y será voluntad del Valencia CF tomar una decisión, creo que por el mes de mayo. Por ese motivo, no hay prisa", aseguró.

"El futuro de Andreas Pereira está en manos del Manchester United y del futbolista. No tengo noticias que en enero pueda volver allí, y eso es buena noticia. Estamos muy contentos con él. Y Guedes aún tiene siete meses por delante en el Valencia CF y estamos muy contentos con él. Habrá que ver qué pasará con él cuando llegue el verano, pero aún no se ha decidido nada", señaló.

Tampoco se imagina al Valencia CF sin el lateral Gayà. "Es uno de los capitanes, un jugador muy importante para el club a nivel personal y deportivo, muy implicado en el proyecto y muy querido aquí. No pensamos transferirlo, espero que esté mucho tiempo con nosotros", certificó.

Por otro lado sí espera la salida este enero de Rafa Mir. "No renovó cuando debía haber renovado, hace bastante tiempo. Ahora la renovación ya es muy complicada, por el proyecto deportivo del jugador que no coincide con el del Valencia, pero estamos en buena sintonía y esperamos una solución buena para todas las partes, quizá ya en enero", auguró.