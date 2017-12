Emre Çolak: "No entiendo por qué con cada entrenador nuevo estoy en el banquillo"

14/12/2017 - 20:36

El futbolista turco del Real Club Deportivo de la Coruña Emre Çolak ha mostrado este jueves su incredulidad ante la falta de minutos esta temporada, donde ha asegurado "hacer siempre lo mejor para el equipo" y ha apuntado, además, que los suyos irán al Camp Nou con la intención de "sacar puntos" esta jornada ante el FC Barcelona (domingo, 20.45 horas).

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"No estoy acostumbrado a estar en el banquillo, no entiendo por qué con cada entrenador nuevo estoy en el banquillo, siempre intento hacer lo mejor para el equipo. Siempre estoy listo para jugar pero nunca hablo con el entrenador cuando no juego, él es el que decide quién juega y qué es lo mejor para el equipo", declaró en sala de prensa.

El jugador fue titular en la victoria deportivista ante el Leganés la pasada jornada. No obstante, en los anteriores cinco partidos tan sólo acumuló 26 minutos jugados. "Personalmente me siento muy bien. Jugué los 90 minutos en Copa y también en el último partido. Creo que estoy rindiendo bien", afirmó.

El centrocampista desea disponer de minutos ante el FC Barcelona este domingo. "Espero jugar esta semana, creo que vamos a salir los mismos jugadores que el otro día ante el Leganés, aunque, si el míster -Cristóbal Parralo- cambia, estará bien también", manifestó.

Además, el otomano demostró ser consciente de la dificultad del encuentro ante el conjunto culé. "Sabemos que es una visita bonita y sabemos con quién jugamos y cómo juegan, vamos a hacerlo lo mejor posible. Vamos a hacer todo para sacar puntos del Camp Nou, tenemos que jugar y correr como un equipo para sacar puntos como el año pasado", indicó.

Çolak reconoció su predilección por Leo Messi y dejó claro que al equipo de Ernesto Valverde no le perjudicará el siguiente enfrentamiento ante el Real Madrid. "Messi es el mejor jugador del mundo, es mi ídolo. Creo que a ellos no les va a afectar jugar después contra el Madrid porque están acostumbrados a jugar este tipo de partidos", comentó.

"NO HABLO CON ARDA SOBRE ESE TEMA"

Además, el mediocentro del conjunto coruñés habló sobre su compatriota Arda Turan y su difícil situación en el Barcelona. "No hablo con Arda sobre ese tema, sé que está triste, él no merece esto, merece minutos porque está trabajando bien", explicó.

Por último, el deportivista dejó algunas palabras sobre el derbi ante el Celta del próximo día 17. "Sabemos que después del encuentro ante el Barcelona llega el Celta, hay que estar concentrados. Tenemos estos dos partidos importantes ahora aunque sinceramente no hemos hablado del derbi. Más que un derbi, lo verdaderamente importante para nosotros son los puntos", sentenció.