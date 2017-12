Simeone: ¿Griezmann? Cómo voy cerrar la puerta a alguien que nos dio la vida

Majadahonda (Madrid), 15 dic (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este viernes que "está claro" que Antoine Griezmann "puede crecer" de rojiblanco, dijo que si se queda van a estar "felices" y apuntó que si decide marcharse no le cerrará "la puerta a alguien" que dio "la vida" por el equipo.

"Para mí los nombres propios son nombres, pero lo que está claro es que acá lo importante es el club y el equipo y no cerrar puertas. Cómo le voy a cerrar las puertas a alguien que nos dio la vida. Se fue Costa, Diego Ribas, Falcao... Antoine sabe que si se queda nosotros vamos a estar felices, porque es un extraordinario jugador", explicó en rueda de prensa después del entrenamiento.

"Ante una pregunta de la posibilidad de que Griezmann se vaya (en una entrevista concedida a 'L'Equipe'), la respuesta es la que siempre he barajado con todos los futbolistas que han estado con nosotros. Costa en un momento se fue, Filipe se fue, Tiago se estuvo por ir, Arda se fue...", insistió el técnico en Majadahonda.

"Y son todos futbolistas que nos han hecho muy fuertes, muy grandes y que en el momento en que ellos tienen la posibilidad y la oportunidad de elegir otro camino, cuando nos dieron la vida como nos la dieron todos estos chicos que nombré, yo como entrenador interpreto cualquier situación y tengo la cabeza súper abierta para convivir con este tipo de situaciones que pueden pasar", añadió.

"Ahora, está claro que también Griezmann puede crecer acá, pero simplemente esto: cualquier futbolista de los que nos han dado la vida, futbolísticamente hablando, el día que vienen y me dicen 'míster me aparece una oportunidad y me quiero ir', yo las puertas no las cierro nunca a nadie", abundó el entrenador sobre el internacional francés y su continuidad más allá de esta temporada.

Griezmann regresa al once este sábado ante el Alavés, después de un partido de baja. "Es el jugador más importante que tiene el equipo, sobre todo ofensivamente, y en la transición de defensa a ataque es de los mejores por visión de juego, por llegada de segunda línea, por apertura de juego colectivo para atacar y por el gol".

"Es verdad que hace dos días que volvió a entrenar con el equipo. Hablaremos con él para ver cómo se siente y buscaremos lo que sea mejor para el equipo; si es empezar de inicio o esperar para el segundo tiempo", prosiguió Simeone, cuyo equipo se ha rearmado en los últimos tiempos, ganador de cinco de sus seis duelos recientes.

Ya ha dejado atrás la secuencia de empates en la Liga y sobre todo en la Liga de Campeones que le apartó de los octavos de final del torneo europeo. "Durante la temporada hay momentos mejores y peores, momentos donde hay que convivir con la dificultad y momentos en el que equipo está bien. Nada es un todo y nada es nada", apuntó.

"En el equilibrio emocional que tengamos para sostener aquellos momentos de dificultad y acompañar los momentos de plenitud del equipo es donde mejor nos vamos a manejar. No convivo ni con la depresión ni la alegría absoluta, porque esto es fútbol, un juego fantástico donde todos los equipos tienen posibilidades", añadió.

"A mejor preparado estés, a más fuerte estés emocionalmente preparando el partido, está claro que será el mejor camino", recalcó el técnico, también preguntado por Yannick Carrasco, suplente en los últimos tres encuentros y sólo en el once titular en dos de los siete choques desde que reapareció de una tendinopatía rotuliana.

"Carrasco tuvo una lesión que lo dejó fuera dos o tres semanas y a partir de ahí el equipo empezó a crecer y se hizo fuerte. Es normal. La competencia es muy grande, tenemos futbolistas importantes en todas las líneas y está claro que acá el que en un momento cede el lugar, el otro lo aprovecha y por eso hoy están compitiendo muy bien por ejemplo Thomas o Correa", analizó.

"Yannick nos da velocidad, verticalidad sobre todo en los últimos metros, apertura de juego cuando lo hace bien a la derecha sobre todo y cuando él no está y están otros compañeros hay otra situación de juego. Si miramos a Correa es un delantero mucho más profundo, con más gol que él; si está Thomas nos da mucha más cobertura en el medio, porque nos da mucho más trabajo colectivo para poder atacar desde el medio hacia adelante", continuó.

"En el momento que él tuvo que salir por su lesión, el equipo empezó a encontrar el camino y el entrenador trata de ir buscando lo que mejor hace el equipo y darle continuidad al momento que están viviendo los chicos", insistió Simeone, cuyo conjunto encadena 19 partidos sin derrota en la Liga, un récord en la historia del club.

En esa serie de jornadas invicto ha brillado el esloveno Jan Oblak. "Un portero de los mejores del mundo, que viene trabajando desde que llegó para estar en ese lugar y un trabajo colectivo defensivo que siempre ayuda al trabajo de los porteros", valoró.

Enfrente, este sábado, el Atlético tendrá al Alavés. "Tenemos un partido importante con un rival que viene creciendo a partir de la llegada del nuevo entrenador, con chicos ofensivamente que no juega ninguno de delantero fijo aparentemente, pero todos con muy buen pie, con buena llegada de segunda línea, con personalidad, que vienen de un momento de dificultad, y con confianza", declaró.

"Así que todo esto lo tenemos que prever para mañana llevar el partido donde nosotros queremos. Y la gente que vaya al estadio entienda el momento que tenemos. Evidentemente, mañana es un momento importante para que estemos juntos todos otra vez", afirmó.