Marcelino García: "Las bajas no son una disculpa para no ganar en Ipurua"

15/12/2017 - 14:25

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, recalcó que cuenta con "una buena plantilla" y que por ellos "las bajas" no deben ser "una disculpa" en el caso de no sacar la victoria este sábado ante un Eibar "en su mejor momento", al tiempo que demandó no caer "en una situación puntual" como la actual para acudir con urgencias al mercado invernal.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Tenemos un buen equipo, una buena plantilla, ambición y máxima motivación. Para mí no es una disculpa que si no ganamos es por las bajas, no podemos afrontarlo con esa mentalidad", aseveró Marcelino este viernes en rueda de prensa.

Además, el asturiano recordó que "siempre el partido más próximo es el más difícil, independientemente de las circunstancias que se den" y que "cada partido es una historia diferente en el que el resultado depende del juego y en gran parte del acierto".

"Ellos están en su mejor momento como así certifican sus resultados, y ganando algunos partidos de forma clara", advirtió sobre el Eibar, sabedor igualmente que jugarán en "un campo de dimensiones más pequeñas que el resto", pero que suele estar "muy bien de césped salvo que llueva muchísimo". "Se puede jugar bien", zanjó.

De todos modos, y dado que se enfrentarán a un rival "muy intenso", recalcó que los partidos en este campo "tienen matices diferentes". "Pero nos tenemos que adaptar y sabemos lo que nos vamos a encontrar y creemos saber la forma de contrarrestar al rival. Sabemos que vamos a sufrir, disputar mucho, que habrá mucho balón dividido, que nos van a apretar mucho y tendremos que salir de esa presión como hemos trabajado esta semana", apuntó.

En este partido, no podrá contar con su goleador, Simone Zaza, aunque Marcelino aclaró que su baja sólo significa que tienen "un jugador menos de ataque", mostrando su "absoluta confianza" en Santi Mina, que les ha ofrecido "un grandísimo rendimiento". "No creo que en gran medida sea una situación insalvable y hay que aceptarla", zanjó.

"Carlos (Soler) jugó con molestias en el tobillo ante Celta e intentamos siempre no empeorar una situación de lesión y ser precavidos para no forzar a un futbolista para que luego se prolongue su tiempo de no participar", añadió del centrocampista, baja al igual que un Ezequiel Garay que no ha sufrido "una recaída" sino que no le desaparecen "absolutamente los dolores en ciertos movimientos", pero cuya recuperación ve "próxima".

En cambio, vuelve a contar, de forma casi sorpresiva, con Gonzalo Guedes. "Si está es que ha entrenado esta emana progresivamente mejor cada día y que desde el punto de vista clínico se aconseja que no hay riesgo y está la predisposición del jugador de querer participar. Al cien por cien es imposible que esté, no está para 90 minutos", admitió.

"LAS DECISIONES NO SE TOMAN POR UNA SITUACIÓN PUNTUAL"

Pese a estos problemas de bajas y el próximo mercado invernal, el preparador 'che' pidió no dejarse llevar "por lo que pasa una semana". "Llevamos 15 extraordinarias tanto para elegir como por rendimiento del equipo. Las decisiones que se tomen se deben hacer desde un análisis profundo y no por una situación puntual", aclaró.

En este sentido, el asturiano dejó claro que no está "obsesionado para nada" en fichar. "La máxima atención es la competición, lo inmediato. Mateu (Alemany) fue en la misma dirección", remarcó, puntualizando que el "Valencia siempre debe estar atento a mejorar su capacidad".

"Si hay una opción favorable desde todos los puntos de vista y se hace un análisis profundo, lo haremos posible, pero ahora lo más importante es los que tenemos, que nos están haciendo disfrutar. Tenemos que recuperar a los lesionados y convencer a los jugadores para poner todo nuestro empeño en ganar", sentenció al respecto.

Finalmente, Marcelino recalcó que vino al club "con mucha ilusión" y para "modificar su dinámica", pero que el resultado actual es un tanto inesperado. "Si llego a escribir una nota de como quería que fuesen estos tres meses, estoy completamente seguro de que me hubiera conformado con bastante menos", confesó.

"Estamos segundo, tenemos una plantilla extraordinaria que nos hace disfrutar al cuerpo técnico, un club que nos ayuda en todo y espectáculos maravillosos en Mestalla. Estamos tremendamente satisfechos y debemos tratar de seguir trabajando fuertes y de manera constante", aseveró Marcelino que considera que volver a la 'Champions' sería "un éxito absoluto porque en el fútbol modificar dinámicas negativas es muy difícil".