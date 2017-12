El precedente que da esperanzas a España: la FIFA ya la amenazó en la Eurocopa 2008 y ganó el torneo

El motivo: las elecciones en las que Villar consiguió su sexto mandato

El organismo presionó a raíz de la fecha de celebración de esos comicios

Finalmente, el CSD cedió ante la tentativa de retrasar las elecciones

Imagen: Reuters.

La FIFA ya amenazó a la Federación Española de Fútbol (RFEF) con dejar a la selección fuera de la Eurocopa 2008, en la que luego el equipo de Luis Aragonés ganó el título, también por injerencias gubernamentales en unas elecciones en las que Ángel Villar fue reelegido para su sexto mandato.

La fecha en la que debían celebrarse aquellos comicios, que finalmente fueron en el periodo que la RFEF pretendía, fue el motivo de aquel mensaje que lanzó al gobierno español en una visita a Madrid el suizo Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA y suspendido por esta desde octubre de 2015 por corrupción.

"Espero que las autoridades políticas comprendan el riesgo que corren", dijo el ahora inhabilitado Joseph Blatter el 17 de febrero de 2008, durante un homenaje al fallecido Alfedo Di Stéfano, después de calificar como "una intervención directa del Gobierno" obligar a la RFEF a cumplir la orden ministerial que regulaba las elecciones federativas.

La fecha de estas, que según la orden debía ser antes de los Juegos Olímpicos de ese año para las federaciones no olímpicas y las no clasificadas para la competición, como era el caso de fútbol, generó un duro enfrentamiento entre la RFEF y el CSD, presidido entonces por el socialista Jaime Lissavetzky.

"No hay amenaza ni presión, pero si toman cualquier decisión contra la Federación Española no tendremos más alternativa que intervenir. Estamos esperando la respuesta de las autoridades españolas, que deben entender que no tienen que intervenir en las organizaciones deportivas. Eso es lo que piensa FIFA", señaló entonces Blatter.

En aquella ocasión, igual que en las últimas elecciones del pasado mayo, Villar tuvo el respaldo de su Asamblea para celebrar la votación después de los Juegos (Pekín 2008) y el CSD autorizó el retraso tras escuchar la voz de Blatter, pedir dictámen al respecto al Consejo de Estado y recibir el visto bueno de la Junta de Garantías Electorales.

El 24 de noviembre de 2008 Villar ganó sin rival en las urnas con 144 votos de 165 posibles, 18 en blanco, 3 nulos y ninguno en contra.

Unos días antes de las votaciones la plataforma opositora a Villar "Federación de Todos" confirmó que no presentaría candidato y se puso en manos de la justicia, a la espera de que estimara su petición para suspender el proceso, algo que no ocurrió.