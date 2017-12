Abelardo: "Venimos de dos victorias y el equipo está con mucha confianza"

15/12/2017 - 17:59

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que afrontan el partido contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano con la confianza que les ha dado ganar a Girona y Las Palmas pero sabiendo que será un encuentro complicado ante el que el técnico considera el equipo "más competitivo" de LaLiga Santander.

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

"El ánimo es bueno evidentemente, venimos de dos victorias y el equipo está con una confianza muy grande por estos dos buenos resultados pero esto ya ha pasado", manifestó en rueda de prensa.

Dos triunfos --tres seguidos sumando la Copa del Rey-- que han dado alas al equipo en un arranque perfecto de Abelardo en el banquillo y que les ha permitido escalar a la decimoctava posición, todavía en posición de descenso.

"Tenemos que pensar en el próximo entrenamiento, en mejorar para el próximo partido, porque sabemos que tenemos un partido muy difícil contar un rival que está en un momento extraordinario y hay que olvidarnos de lo demás; la euforia queda aquí", aseguró Abelardo.

Y es que se toman este duelo ante los colchoneros como un reto complicado pero sin renunciar a nada. "Es otro partido muy importante que vale lo mismo que los anteriores y vamos a ir a por ese reto que es difícil, pero vamos a intentar conseguirlo", señaló.

No obstante, recordó que el Atlético no ha perdido todavía. "Es un equipo que lleva quince partidos sin perder en LaLiga, junto al Barça es el único equipo invicto. Tienen muy pocos defectos por no decirte ninguno, para mí es el equipo más competitivo de toda LaLiga", destacó del rival.

"Al Atlético es muy difícil sorprenderle, con su entrenador y la mentalidad que tienen sus jugadores, que es extraordinaria... Pero iremos con nuestras armas a intentar crearles peligro. No vamos a bajar del bus con el partido perdido, vamos a intentar ganarlo", manifestó Abelardo.

Para ello han entrenado duro intentando contrarrestar el juego del Atlético. "Es intentarlo. Manejan las transiciones, la posesión, el repliegue defensivo, pero somos el Alavés y vamos a intentar hacer un muy buen partido para ir a por la victoria", apostilló.