(Previa) El Valencia visita al sólido Eibar y Athletic y Real buscan una alegría en el derbi

15/12/2017 - 18:06

El Valencia buscará defender su segunda plaza en la clasificación de LaLiga Santander y meter algo de presión al líder FC Barcelona saliendo airoso de la complicada visita a Ipurua, mientras que San Mamés volverá vestir sus mejores galas para un derbi de necesidades entre Athletic Club y Real Sociedad.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

En Ipurua (18.30 horas), el Valencia continuará en su intento de cerrar el año como el principal perseguidor del Barça para lo que debe sacar los tres puntos ante un Eibar que se está empezando a parecer más al de la campaña pasada y que llega en un buen momento.

Los de Marcelino García Toral rompieron su mini racha de dos jornadas sin ganar con una sufrida victoria ante el Celta que les permitió defenderse del acoso de un Atlético que espera el fallo 'che' para intentar poco después el asalto a la segunda plaza ante el Alavés en el Wanda Metropolitano.

Para dejar sin esta opción a los rojiblancos, el equipo valencianista tendrá que dar su mejor medida ante un rival que vuelve a ser competitivo, más aún cuando juega en Ipurua, estadio para el que el Valencia se ha preparado de forma especial esta semana para adaptarse del mejor modo posible a un partido que promete un ritmo trepidante y sin descanso.

El segundo clasificado del campeonato, que siempre ha sufrido en el campo 'armero' donde ya cayó el año pasado, tendrá que retocar su once más conocido por bajas claves, sobre todo la de su goleador, Simone Zaza, que debe cumplir sanción. Ezequiel Garay tampoco estará y en el centro del campo faltará el 'tocado' Carlos Soler.

Sin embargo, Marcelino recibió la buena noticia de la vuelta del portugués Gonzalo Guedes, que podría volver al once en el puesto del internacional Sub-21, con la opción también de adelantar a Gayá ahí y poner a Lato en el lateral. Santi Mina jugará por el delantero italiano junto a Rodrigo.

Por su parte, el Eibar quiere seguir sumando para acabar el 2017 lo más lejos de una zona de descenso que fue su compañera durante los primeros meses de competición. El club no se puso nervioso y José Luis Mendilibar ha logrado, de momento, reconducir la situación.

La evidente mejoría defensiva del equipo guipuzcoano, con dos goles encajados en los últimos cuatro partidos, ha sido clave para que haya sumado 13 de los últimos 15 puntos y tenga ahora a seis puntos la pérdida de categoría. El de Zaldibar recupera a Charles, sancionado los dos últimos partidos y que podría recuperar su sitio en lugar de Kike García.

DERBI VASCO EN SAN MAMÉS

Por otro lado, la jornada sabatina se abrirá (13.00 horas) con el siempre atractivo derbi vasco entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, que se medirán en San Mamés con urgencias en ambos, aunque los de José Ángel Ziganda parece que llegan en una mejor línea.

El conjunto realista llega por delante en la clasificación, con dos puntos de renta sobre su rival, que espera dar una alegría a su afición y afianzar las opciones europeas, principal objetivo de los dos que, pese a rendir por debajo de su nivel, no están en exceso alejados.

El Athletic está en un buen momento de confianza después de superar citas claves. Sin llegar a practicar un fútbol sólido, los 'Leones' llevan cuatro jornadas sin conocer la derrota y la semana pasada rompieron su racha de tres empates seguidos, ganando al Levante a domicilio. Además, solventó la visita al Zorya y logró clasificarse como primero para los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

Por el contrario, la Real Sociedad no tiene tan buenas noticias, ya que las últimas cuatro jornadas le han sido adversas y no ha sacado en ninguna los tres puntos y llega a San Mamés tras perder ante el Atlético de Madrid y el Málaga. A ello hay que unir la eliminación en la Copa tras ganar la ida y dejarse remontar en casa un 2-0 ante el Lleida Esportiu de Segunda B, mientras que en Europa, no se tuvo que jugar el pase, pero también perdió en Anoeta ante el Zenit en la pelea por ser primero.

Eusebio Sacristán ha reconocido su preocupación que no sabe qué es lo que está fallando para arrastrar esta mala racha que espera romper en un partido siempre especial y que puede servir de revulsivo para sus hombres, más 'liberados' tras dejar de jugar cada tres días.

Ziganda recupera a Ander Iturraspe, que podría volver al mediocentro junto a Mikel Rico, mientras que Óscar de Marcos debería volver al lateral e Iñaki Williams recuperar su posición. Eusebio podrá contar finalmente con un jugador clave como Oyarzabal.

--PROGRAMA DEL SÁBADO.

-Sábado.

Athletic - Real Sociedad. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 16:15.

Eibar - Valencia. González Fuertes (C.Asturiano) 18:30.

Atlético - Alavés. Gil Manzano (C.Extremeño) 20:45.