Zidane advierte por la final ante Gremio: "Hay que pensar en hacer un mejor partido"

El técnico blanco quita hierro al sufrimiento ante el Al-Jazira

Zidane, en la rueda de prensa previa a la final. Imagen: Reuters.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, destacó "la ilusión" del cuadro blanco por defender su título de campeón del Mundial de Clubes en la final de este sábado ante el Gremio, al tiempo que aseguró que su equipo está "creciendo" y confía en demostrarlo para "traer a casa otro título".

"Afrontamos el partido con ilusión, es la palabra que más nos gusta. La ilusión por traer a casa otro título, que es para lo que estamos aquí. Hemos llegado a la final y la máxima ilusión es volver con el trofeo", indicó en la rueda de prensa previa a la final en el Zayed Sports City Stadium.

El técnico galo negó que su equipo no mostrara un buen nivel en semifinales y avisó sobre otro duelo exigente ante el cuadro brasileño en la final. "No creo que estuviéramos mal contra el Al Jazira. Lo raro fue no meter un gol en 45 minutos. Si lo hubiéramos logrado hubiera sido un partido totalmente distinto", explicó.

"Ahora hay que pensar en hacer un partido mejor mañana, porque el rival es mucho más complicado. El Gremio es un equipo técnico y físico, que juega a la contra. Estamos aquí para defender nuestro título. Hay que pensar en el partido de mañana y vamos a tener que hacer un buen partido. Estamos creciendo y hay que demostrarlo", añadió.

El entrenador blanco respondió a los elogios de Renato Gaúcho, técnico del Gremio. "Es una final y siempre está al 50%. El Gremio también se ha merecido estar en la final. Me alegro de los elogios del entrenador del Gremio. Le vi en su etapa de jugador y fue un buen futbolista", indicó.

Por último, Zidane se refirió al rendimiento que espera de un Gareth Bale autor del tanto de la victoria en semifinales. "Estoy muy contento por él y por el equipo sobre todo. Lo más importante es que entrene con regularidad. Le veo bien y contento. Mañana tenemos una final y él está preparado para jugar", finalizó.