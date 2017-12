Ramos: "No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado ganar en el campo"

El capitán de 'La Roja', optimista con la presencia de España en Rusia

Ramos, en la rueda de prensa previa a la final del Mundialito. Imagen: Reuters.

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, dio poco crédito a la posibilidad de que España sea descalificada del Mundial de Rusia por una supuesta injerencia en el proceso electoral de la RFEF, después de ganarse "en el campo" la presencia en la cita del próximo verano.

"No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado ganar en el campo. Me cuesta creer que España no vaya al Mundial. No creo que pueda pasar", indicó el también capitán del Real Madrid.

Ramos atendió a los medios este viernes en la previa de la final del Mundial de Clubes que jugará el Real Madrid ante el Gremio brasileño. El internacional español fue preguntado por la polémica entorno a la Federación Española y la "enorme preocupación" que confesó este mismo viernes FIFA y UEFA.

El central andaluz se mostró incrédulo ante la opción de que España no esté en Rusia. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salió incluso al paso de las informaciones que avanzaban una posible descalificación española en la cita rusa, negando la supuesta amenaza del organismo que rige el fútbol mundial. Temor de puertas hacia dentro en el Gobierno por la posible expulsión de España del Mundial de Rusia.